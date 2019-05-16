Yenimahalle’de emek sanata dönüşüyor

Yenimahalle Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları’nda (YENİMEK), eğitim alan kursiyerleri yılsonu sergisi heyecanı sardı.

Yenimahalle genelinde hizmet veren 20 kurs merkezinden binlerce kursiyerin katılacağı sergide, görücüye çıkacak olan birbirinden güzel eserler, öncelikle kurs merkezlerinde düzenlenen mini sergilerle mahalle sakinlerinin beğenilerine sunuldu.

Azize Yaşar kursiyerleri yalnız bırakmadı

Bu tatlı telaşa Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın eşi Azize Yaşar da ortak oldu. Stantları tek tek gezerek kadınların el emeği göz nuru ürünlerini inceleyen Azize Yaşar, kursiyerleri tebrik etti.

Kursiyerler tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Yaşar, “Burada birbirinden güzel eserler var. Hepsini çok beğendim. Ellerine, emeklerine sağlık. YENİMEK kurslarından her yıl binlerce vatandaşımız faydalanıyor. Vatandaşlar kurslar sayesinde hem meslek ediniyor, hem de güzel vakit geçiriyor. Burada öğrendiklerini yaparak satan ve aile bütçesine katkıda bulunan kadınlarımız var. Hepsini tebrik ediyorum” dedi.

Büyük sergi açılışa gün sayıyor

Başkentliler YENİMEK kursiyerlerinin, 24 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da Ankamall AVM’de açılacak yılsonu sergisi 3 gün boyunca gezebilecek.