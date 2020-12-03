Yenimahalle’de eğitimler online

Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede eğitim kalitesini artırmak ve vatandaşlara eğitim desteği sunmak amacıyla hizmete açtığı Destek Eğitim Merkezleri’nde eğitimler online sistem üzerinden sürdürülüyor.

Pandemi süreci nedeniyle tüm eğitim kurumlarında yeniden uzaktan eğitime geçilmesinden dolayı eğitimlerini online sisteme göre düzenleyen Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri; 2021 yılında yapılacak olan LGS(Liselere Geçiş Sistemi) ve YKS(Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sınavlarına hazırlanan 8 ve 12’nci sınıf öğrencilerine eğitim hizmetini aralıksız sürdürecek.

8 ve 12’nci sınıflar için online eğitim

Hizmete başladığı günden bu yana binlerce ilçe sakinin eğitim konusunda tercih noktası olan Yenimahalle Belediyesi Destek Eğitim Merkezleri, Ortaokul ve Lise grubu öğrenciler için Demetevler Gençlik Merkezi (Ortaokul), Karşıyaka (Ortaokul ve Lise), Ragıp Tüzün (Lise), Batıkent Meydan (Ortaokul) ve Şentepe (Ortaokul) Destek Eğitim Merkezi gibi ilçenin 6 ayrı noktasında eğitim hizmeti sunuyor.

Ayrıca Yenimahalle’de hali hazırda bin öğrenciye eğitim desteği sunan Destek Eğitim Merkezleri, online eğitimler süresince deneme sınavı ve soru çözümleri yaparak öğrencilerin sınavlarda başarı ortalamasını yükseltmeyi hedefliyor.

“Çağdaş Türkiye gençlerimizin ellerinde”

Yenimahalle’de eğitim kalitesinin artırılması hazırlanan projelerle gençlere ve çocuklara eğitim desteğinin sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Covid-19 salgını nedeniyle eğitim ülkemizde büyük yara almış durumdadır. Yenimahalle Belediyesi olarak ilçemizde gençlerimizin eğitimden uzaklaşmaması, okulda işlenen ve sınavlarda çıkan konulardan geri kalmaması için Destek Eğitim Merkezlerimiz Mart ayından bu yana eğitime devam ediyor. Geleceğin söz sahibi insanları, bilim adamları, hukukçuları, mühendis ve mimarları, doktorları Yenimahalle’den çıksın istiyoruz. Bu nedenle ilçemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize desteğimiz aralıksız sürecek. Gençlerimizin geleceği için tüm imkanlarımızı kullanıyor, onlar olmadan çağdaş bir Türkiye’nin var olamayacağına inanıyoruz” dedi.