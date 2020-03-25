Yenimahalle Belediyesi bünyesinde ilçenin 6 farklı noktasında ortaokul ve lise düzeyinde öğrencilere ücretsiz eğitim hizmeti veren Destek Eğitim Merkezleri korona virüs sebebiyle kapatılırken; bu yıl sınava girecek olan 12 ve 8’inci sınıflar bilgisayar başında eğitime başladı.

Sınavların ertelenip ertelenmeyeceği veya nasıl yapılacağı henüz netlik kazanmazken; Yenimahalle Belediyesi’nin youtube kanalı üzerinden Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan 12’inci sınıf öğrencileri ile Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) hazırlanan 8’inci sınıf öğrencileri derslerine konu anlatımı ve soru çözümleri ile kaldıkları yerden devam ediyor.

“Çocuklarımızı yarı yolda bırakmadık”

Salgın sebebiyle örgün eğitime ara verilmiş olsa da sınavlara hazırlanan gençlere destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sağlıklı bir toplum sağlıklı bir eğitimle yaratılır. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlar sayesinde ülkemizi ileri noktalara taşıyabiliriz. Bu da ancak eğitimle olur. Virüs salgını nedeniyle eğitime ara verildi ancak bu yıl geleceklerini belirleyecek hayati önemdeki sınavlara hazırlanacak olan çocuklarımızı yarı yolda bırakmadık. Onları desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

“Hadi çocuklar ders başına”

Yenimahalleli öğrencilerin, yüz yüze eğitimler yeniden başlayana kadar uzaktan eğitimle eksiklerinin kalmayacağını sözlerine ekleyen Başkan Yaşar, “Bir yerel yönetici olarak bizler de üzerimize düşen görevi yerine getirerek tüm faaliyetlerimize ara verdik. Ancak çocuklarımız bu zorunlu tatili boş geçirmesin, eğitim süreci aksamasın diye derslerimize youtube kanalımız üzerinden devam ediyoruz. Hadi çocuklar ders başına” diye konuştu.