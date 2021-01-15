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Yenimahalle’de dönüşüm için kapı kapı gezilecek

2015 yılından bu yana 100 tondan fazla elektronik atığı geri dönüşüme kazandıran Yenimahalle Belediyesi örnek bir uygulamayı daha başlatıyor.İklim değişikliği, kuraklık gibi çevresel sorunlarla yüzleştiğimiz bu günlerde geri dönüşümün öneminebir kez dahadikkat çeken Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Elektronik atık çöp değildir. Doğaya ciddi derecede zarar verir. Ekiplerimiz kapı kapı gezerek kullanmadığınız elektronik atıkları geri dönüşüme kazandıracak” dedi.

Hem çevre kirliliğinin önüne geçmek hem de elektronik atıkların ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla kapı kapı gezileceğini belirten Yaşar, vatandaşlardan da bu konuda tam destek istedi.

Hem doğa korunacak hem ekonomiye katkı sunulacak

İçerdiği birçok tehlikeli madde sebebiyle çevreye büyük zararları olan elektronik atıklar konusunda tam anlamıyla geri dönüşüm bilinci oluşamadığını vurgulayan belediye yetkilileri, bu tür atıkların çöp konteyneri kenarlarına bırakılması yada evsel atıklarla birlikte çöpe atılması sebebiyle hem havanın hem de toprağın adım adım yok edildiğine dikkat çekiyor. 

Vatandaşlar; evlerindeki atık durumuna gelen elektrikli ve elektronik eşyaları belediyenin 278 75 16 numaralı telefonunu arayarak teslim edebilecek. Ayrıca; ilçe genelinde 16 noktada bulunan mobil atık getirme merkezlerindeki elektronik atık bölümlerine ve Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi önündeki elektronik atık toplama konteynerine de bırakabilecekler. 

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Etiketler: Geri dönüşümYenimahalle Belediyesi
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