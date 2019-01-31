Taraflı tarafsız yaptıkları çalışmalarla herkesin takdirini kazanan iki belediye başkanı Yenimahalle için yarışıyor. Bir tarafta Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar diğer tarafta ise Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki.

Ankara’nın en büyük ve en merkezi semtleri arasında yer alan Yenimahalle için belediye başkanlığı yarışı tüm hızıyla sürüyor. Yenimahalle’nin mevcut belediye başkanı Fethi Yaşar başkanlığa yeniden talip. Bu kez karşısında ise güçlü bir rakip var. Altındağ bölgesinde önemli çalışmalar yaparak ismini duyuran Veysel Tiryaki şimdi ise gözünü Yenimahalle’ye dikmiş durumda.

Rakipler güçlü olunca seçim çalışmaları da adeta bir yarış haline dönüşüyor. İki adayda Yenimahalle bölgesini almak için birbirinden iddialı açıklamalarla seçim kampanyalarını sürdürüyor.

Peki, seçime 2 ay kala bu iki güçlü adaylar neler söylemiş, neler vaat etmiş? Yenimahalle’yi ve Ankara’yı yakından ilgilendiren bölge için adayların neler söylediklerini derledik.

FETHİ YAŞAR

Fethi Yaşar



“Yenimahalle Belediyesi olarak hizmetlerimizi taşerona vererek yaptırmak yerine kendi işimizi kendi personellerimizle yapıyoruz. Böylece hem istihdam yaratıyoruz hem de işi daha ucuza yapıyoruz”

ÇAMURLU AYAKLARLA EVİNE GİREN YOK

Yaşar, “Göreve geldiğimizde evine çamurlu ayağıyla hiçbir vatandaşın girmeyeceğinin sözünü vermiştik. Şimdi bunu gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Yenimahalle sınırları içinde asfaltsız yol kalmamıştır. Belediye olarak kendi işimizi kendi personelimizle yapıyoruz. Belediye olarak kurduğumuz tesislerde beton üretiminin yanı sıra, bordür ve kilit taşı üretimini de yapıyoruz. Böylece belediye bütçesine ciddi bir katkı sağlamış oluyoruz”

FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR

Tüm teknik ekipmanların ve teknolojik alt yapının olduğu tesislerde alt yapı çalışmaları için lazım olan tüm ekipmanlar yapılabiliyor. Yenimahalle Belediyesi beton santralinde; 10 yılda, 81 bin 182 metreküp beton, 477 bin 98 metrekare kilit taşı, 659 bin 323 metre de bordür üretildi. Yapılan üretimlerle Yenimahalle sınırları içinde bulunan tüm tesislerin işlemleri yine Yenimahalle Belediyesi personelleri tarafından yapılıyor.

ASFALTSIZ YOL KALMADI

Belediye ayrıca Yenimahalle sınırları içinde bulunan tüm yollarda da asfaltlama çalışmaları yapıyor. Asfalt sezonu açılır açılmaz harekete geçen ekipler, vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gece gündüz çalışıyor. Yeni yerleşim yerlerine açılan yolların yanı sıra tamirat ve tadilat için de asfaltlama çalışmaları yapılıyor. Belediye 10 yılda Yenimahalle sınırları içinde bulunan yollarda bugüne kadar 1 milyon 235 bin 101 ton asfalt serimi yaptı.

SİZİN İÇİNİZDEN BİRİYİM

Yaşar, “Sizin içinizden biriyim. 56 yıldır Yenimahalleliyim. 10 yılda yaptıklarım da Serhat Mahallesi de ortada. Komşunuz, eşiniz, dostunuz çevrenizde beni tanıyan birileri muhakkak vardır. Beni sorun ve ona göre karar verin” dedi.

YENİMAHALLE 10 YILDA TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLDU

Yaşar, “İlçemiz bugün yaptıklarımızla Türkiye’de konuşulan, yatırımları ve sosyal belediyecilik çalışmaları örnek bir ilçedir. Ama Yenimahalle’de asıl yaptığımız şey birleştirici olmaktır. Kaybolan komşuluk ve kardeşlik bağlarını güçlendirmektir. Ben belediye başkanı olarak buna örnek olmak için elimden geleni yaptım. Kimseyi dini, dili, ırkı, mezhebi sebebiyle ayırmadım. Cami de yaptım, cemevi de yaptım. Bana oy verdi, vermedi demedim, her mahalleye eşit hizmet götürdüm. Makam odamın kapısına gelip de geri dönen hiçbir vatandaşımız olmadı” diye konuştu.

KURUMLARLA UYUM İÇİNDE ÇALIŞTIK

Yenimahalle Belediyesi olarak tüm kurumlarla uyum içinde çalıştıklarını da belirten Yaşar, “Kurumlar arası uyum içinde çalışmak Yenimahalle’ye huzur ve barışı getirdi. Çünkü bizim kavgamızın faturasını sizler ödüyorsunuz. Kütahya Dumlupınar’a bir misafirhane ve sosyal tesis yaptık, teslim ettik. Oradaki belediye MHP’liydi, banane demedim. Diyemem çünkü o topraklar bu ülke için çok önemli. Ben bu ülkenin ne zorluklarla kurtarıldığını, cumhuriyetin nasıl kurulduğunu en iyi bilenlerdenim. Bugüne kadar nasıl birlik içinde yaşadıysak bundan sonra da öyle olacak. Farklılıklarımızı zenginlik sayarak bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz. Benim sevdam halk sevdası, Benim sevdam Yenimahalle sevdası. Benim sevdam laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti sevdası”

“KİMSEYİ AYIRMADAN HİZMET GÖTÜRDÜM”

Yaşar, “Farklılıklarımız bizim güzelliklerimizdir” diyerek, “Yenimahalle’de göreve başladıktan sonra kimseyi ayırt etmeden herkese eşit hizmet götürmeye çalıştım. İnsana insan olduğu için değer verdim. Benim dinim, benim kitabım bunu emrediyor ben de bunu yaptım. Kimsenin dinine, mezhebine bakmadım. Camii de yaptım, Cemevi’de yaptım” dedi.

“BEN YENİMAHALLE’DE BÜYÜDÜM”

Yaşar, “Ben Yenimahalle’de büyüdüm. Nereye gitsem, hangi sokağa girsem, Fethi Abi, Fethi Amca, Fethi Dede diye karşılayan insanları görürüm. Ben sizlerin içinden geldim. Buraların eski hallerini iyi bilirim. 2009 yılındaki Şentepe ile şimdikinin arasındaki farkları benden iyi biliyorsunuz. Bugüne kadar yaptığımız çalışmalarla sizlere ne söz verdiysem tutmuş olmanın rahatlığı ile karşınıza çıkıyorum. Ben bu yola çıkarken, kendimden ve Allah’tan başka kimseye güvenmedim. Belediyecilik kenti bilme işidir. Bundan dolayı kentin tüm ihtiyaçlarını bilerek çalışmalarımızı yürüttük ve şu anda Türkiye’de parmakla gösterilen belediye haline geldik. Belediye olarak 6 ay önce yaptığımız çalışmalardan dolayı Uluslararası İSO9000 belgesini alarak Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdik” şeklinde konuştu.

“BEN DEMOKRASİYE İNANIRIM”

Sandıktan çıkan her sonuca saygı duyulması gerektiğini ifade eden Yaşar, “Biz hepimiz bu topraklarda yaşamaya mecburuz, bizim gidecek başka toprağımız da başka vatanımız da yok. Onun için bu topraklara sahip çıkmaya, barış içinde yaşamaya mecburuz. Önümüzde yerel seçimler var. Bu seçimlerin demokrasi havasında geçmesini temenni ediyorum. Her vatandaşın sandığa özgür iradesiyle gitmesini ve seçimlerden çıkan sonucun hayır getirmesini diliyorum. Vatandaşlarımızın yapacağı tercih en iyi tercih olacaktır. Ben demokrasiye inanan bir insanım. Çıkacak her sonuca razı olurum” dedi

2650 TL MAAŞ VERİLİYOR

Fethi Yaşar ” Bizlere kimse park yapın, yol yapın diye gelmiyor, onlar zaten yapılıyor, 100 kişiden 90’ı iş için geliyor. En büyük sorunumuz istihdam sorunu. Kilit taşını, asfalt serimini kendimiz yapıyoruz, parkları kendimiz yapıyoruz, bina yapımı dışında bir çok şeyi kendimiz yapıyoruz. Ben müteahhide verilecek kârı bir fazla çalıştırabileceğim işçiye verdim. Asgari ücret 2 bin liraya çıktı, bizim işçiye verdiğimiz en düşük ücret 2 bin 650 TL, ikramiyelerle 3 bin liraya yakın maaş veriyoruz. Çalışanlarımız da işlerini severek yapıyor. ” şeklinde konuştu. Yenimahalle Belediyesinin öncelikli noktasının iş isteyen vatandaşlar için belediye bünyesinde ihtiyaçları çözerek, vatandaşların iş taleplerine karşılık verebilmek olduğunu aktaran Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar en önemli sorunlarının iş olduğunu ve bu problemin üzerine çalıştığını söyledi.

VEYSEL TİRYAKİ

Veysel Tiryaki

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin Türkiye’nin dört bir yanından gelen hastalara ev sahipliği yaptığını hatırlatan Tiryaki, “Yüce Mevlam herkese şifa versin. Biliyoruz ki her şeyin başı sağlık. Belediyecilik anlayışımızda insan sağlığına yatırım yapmak önceliğimiz. Ankara’da ilk defa bizim tarafımızdan açılan hasta ve hasta yakınlarını misafir ettiğimiz konukevimizde bugüne kadar 340 bin kişiyi ücretsiz ağırladık. Altındağ’ın her mahallesine sağlık tesisleri yaptık. 10 yıldır hastanelerle işbirliği yaparak, göz, diş ve kanser taramaları yapıyor, halkımızı eğitim seminerleri ile bilinçlendiriyoruz.”

“DÜNYAYI SEVGİ, İYİLİK VE MERHAMET KURTARACAK”

Veysel Tiryaki, Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ve hastane yönetimini ziyaret etti. Tiryaki, hasta ve hasta yakınlarına geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastane yönetiminden hastanenin talepleri ve ihtiyaçları hakkında bilgi alan Tiryaki şunları söyledi:

“Burada kalan hastalarımızın ve hasta yakınlarımızın dertlerini, isteklerini bilmek onlara çözüm önerilerinde bulunmak çok önemli. Hep inandığım gibi dünyayı sevgi, iyilik ve merhamet kurtaracak. Sağlık olmadan, hiç bir şey olmaz. Talepleri ve ihtiyaçları birlikte omuzlayacağız artık. Yenimahalle’de hep beraber güzel günler göreceğiz. Biz sağlıklı ve mutlu bir Yenimahalle için çıktık yola.’’

“DÜRÜSTLÜĞÜN, KALKINMANIN, KARDEŞLİĞİN, YENİLİĞİN TARAFIYIZ”

Tiryaki, “Biz Yenimahalle’de dürüstlüğün, kalkınmanın, kardeşliğin, yeniliğin tarafıyız. Buradaki büyük değişimin en büyük mimarı Yenimahalleli vatandaşlarımız olacak. El birliği ile yeniliklerin öncüsü olacağız. 15 yıllık tecrübemizi cebimize, hizmet sevdamızı da gönlümüze koyarak büyük bir heyecanla geldik Yenimahalle’ye. Sağ olun sizler de bizleri en samimi duygularınızla karşıladınız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Yenimahalle için heyecanımız da, hayallerimiz de, hedeflerimiz de çok büyük. Kimseyi ayırmadan, herkesi kucaklayarak tüm vatandaşlarımızın söz sahibi olduğu bir Yenimahalle kuracağız.

“SEÇİMLERDEN SONRA DA İTTİFAKIMIZ SÜRECEKTİR”

Yenimahalle’nin geleceğine yatırım yapacağız. Uygulayacağımız projeler ve yatırımlarla Yenimahalle’nin 100 yıl sonrasını planlıyoruz. Toplumun her kesimin talepleri ve ihtiyaçları bizler için çok kıymetli. Yenimahalle’de birlikte çok güzel günler göreceğiz. Her vatandaşımızın eşit haklara sahip olduğu bir yönetim anlayışı benimseyeceğiz. Cumhur İttifakı ile birlikte marka ilçe Yenimahalle’yi inşa edeceğiz.

Cumhur ittifakını çok önemsiyorum. Bu ittifak, sadece iki parti liderinin el sıkışması ile oluşmuş bir ittifak değildir. Bu ittifak, 15 Temmuz gecesi Türkiye’nin bekası için sokağa çıkan vatanseverlerin oluşturduğu bir ittifaktır. 15 Temmuz gecesi verdiğimiz şehitlerimizin kanları ile imzalanmıştır bu ittifak. O yüzden bu ittifakın seçim için kurulduğunu zannedenler yanılıyor. Allah kısmet ederse Yenimahalle’de galip gelirsek, seçimlerden sonra da bu ittifakımızın süreceğini herkes görecek.

Bununla birlikte bizim gönlümüz de, kapımız da bize oy veren vermeyen herkese açık olacaktır. Yenimahalle’nin tamamına hizmet götüreceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Bizim yöneticilik anlayışımızda ayrımcılık yoktur. Hiçbir zaman olmamıştır. Bundan sonra da olmayacaktır.”

GELEN DAVETLER BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Yenimahalle’de kapısından girmediğimiz esnafımız kalmayacak. Esnaflarımızın düşüncelerini, önerilerini önemsiyoruz. Yenimahalle’de gerçekleştireceğimiz büyük değişimi el birliği ile omuz omuza gerçekleştireceğiz. Bu yüzden kendi gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerin yanında gelen davetler de bizler için çok kıymetli.”

“YENİMAHALLE’DEKİ HUZUREVLERİMİZ DAHA DONANIMLI OLACAK”

Veysel Tiryaki, Yenimahalle’deki huzurevlerine ve yaşlıların ihtiyaçlarına yönelik şöyle konuştu:

“Bizler, ilk önce evlatlarımıza büyüklerimize sevgiyi ve saygıyı öğütleyeceğiz. Bizler, büyüklerimize ilgi göstereceğiz ki onlar da örnek alsınlar. Bu, bizim hassasiyet gösterdiğimiz bir konu. Bir hadisimizde der ki, ‘Küçüklerimize şefkat göstermeyen ve büyüklerimizin kadrini bilmeyen bizden değildir.’ Kültürümüzde ve dinimizde bu değerleri barındırıyoruz.

2018 yılında, Altındağ Belediyesi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Sayın Emine Erdoğan’ın katılımlarıyla büyük bir tören ile Gagauzya’daki büyüklerimize bir huzurevi armağan ettik. Büyük bir coşku ve sevgi ile karşılandık. Oradaki yaşlılarımızı mutlu ve rahat ettirmiş isek bundan daha huzur verici bir şey yok. İnşallah Yenimahalle’deki huzurevlerimizi de çok daha donanımlı hale getireceğiz. Yaşlılarımızın ihtiyaçlarını tek tek belirleyip, onların hayır dualarını alacağız.”