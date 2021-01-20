Yenimahalle’de bu yıl 14 yeni park hizmete açılacak

Yeşile yaptığı yatırımlar ve çevreci projeleri ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılı için Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün yol haritasını belirledi.

Belediye Başkan Yardımcıları Erhan Aras ve Yaşar Neslihanoğlu, Park Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2021 yılı müdürlüğümüz yatırım planı ve yol haritası hazır dedi.

2021 yılında ilçeye kazandırılacak yeni parklar, revize çalışmaları ve devam eden çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de yeşile ve doğaya olan yatırımlarımız 2021 yılında da aralıksız sürecek. Bu yıl ilçemize 2‘si tema park olmak üzere 14 yeni park daha kazandıracağız. Bunun yanında bakım ve tadilat ihtiyacı olan 36 parkımızı da baştan aşağı yenileyerek ilçe sakinlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.

Edip Akbayram Parkı’na sportif dokunuş

Yenimahalle sakinlerini spora ve harekete teşvik etmek amacıyla 2021 yılında parklarda spor alanlarının miktarını çoğaltmayı hedefleyen Yenimahalle Belediyesi, Batıkent İnönü Mahallesi’nde bulunan Edip Akbayram Parkı’nı baştan aşağı yenileyecek. Yeşil alan miktarının da artacağı parkı spor yapmak isteyenler için daha işlevsel hale getirmeyi planlayan Yenimahalle Belediyesi, bisiklet yolu ve 2 adet de tenis kortu yapacak.

“Geleceğimiz için daha fazla ağaç dikeceğiz”

Yenimahalle’de yeşili korumak ve doğaya sahip çıkmak için çevreye önem veren projelerin altına imza attıklarını belirten Yaşar, “2021 yılında Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçemize 14 adet yeni park kazandıracağız. Bunun yanında çocuk oyun alanları ve oturma alanları tahrip olan parklarımızı tümüyle yenileyeceğiz. Mutlu ve huzurlu yarınlar için ağaca ve yeşile önem vermeliyiz. İlçemizde her yıl binlerce fidanı toprakla buluşturuyoruz. Parklarımız da bulunan ağaçlandırma alanlarının da sayısını artırarak Yenimahalle’nin yarınlarına yatırım yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.