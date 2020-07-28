Yenimahalle Belediyesi, Kurban Bayramı’na sayılı günler kala ilçe sakinlerinin güvenli ve sağlıklı bir bayram geçirebilmesi için denetimleri sıklaştırdı.

Yenimahalle’de Kurban Bayramı nedeniyle gıda üretimi yapan imalathanelerde hazırlıklar aralıksız sürerken, Zabıta ve Sağlık işleri Müdürlüğü ekipleri tatlı, börek, şeker ve lokum gibi vatandaşın yoğun talep gösterdiği imalathaneleri denetledi.

Bayram boyunca Yenimahalle sakinlerinin sağlıklı gıda ürünleri tüketebilmesi için seferber olan belediye ekipleri, kuruyemiş satış noktaları, şeker ve lokum imalathaneleri ve unlu mamuller üretimi gerçekleştiren işletmelerde temizlik ve güvenlik denetimi gerçekleştirdi.

İmalathanelere detaylı denetim

Her bayram vatandaşların sıklıkla tükettiği gıda üretim tesislerinde denetimi arttıran Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, hijyen kurallarına uyan işletmeleri tebrik ederken, temizlik ve güvenlik kurallarına uymayan kimi iş yerleri hakkında tutanak tutarak işlem başlattı.

Baklava, börek ve pasta imalathanelerini titizlikle denetleyen ekipler, kullanılan gıda maddelerinin son kullanma tarihlerine, temiz ortamda muhafaza edildiğine dikkat ederek, çalışanların iş kıyafetlerini, hijyen koşullarını kontrol etti.

“Halkın sağlığıyla oynayan işletmeye af yok”

Halk sağlığı için bayram öncesi denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bayram süresince vatandaşların talep gösterdiği gıda ürünlerinin üretim yerlerini ve satış noktalarını hijyen ve güvenlik açısından denetliyoruz. Bayramda yaşanabilecek her türlü olumsuzluğun önüne geçmek amacıyla ekiplerimizin yaptığı rutin denetimler devam edecek. Özellikle pandemi nedeniyle temizlik kurallarına tüm işletmelerin uyması gerekiyor. İşletme sahiplerinin bu hususta özellikle dikkat etmesi, vatandaşın sağlıklı ve temiz ürünler tüketmesi ve huzurlu bir bayram geçirmesi için çalışmalarımız sürecek” şeklinde konuştu.