Yenimahalle’de az maliyetle çok iş

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı baş şoförlük ve makine parkını ziyaret etti. Çalışanlarla sohbet eden Yaşar, idarecilere kamu malının korunması konusunda nasihatte bulundu. Yaşar, “Her gün daha da güçlenen araç filomuzla Yenimahalleli yurttaşlarımıza daha kaliteli hizmeti, daha az maliyetle vermenin gururunu yaşıyoruz. Bugün ilçe belediyeleri arasında en güçlü araç ve makine bize ait ” dedi.

“Yenimahalle’yi kiralık araçlardan kurtardık”

Yenimahalle’de vatandaşın huzuru ve mutluluğu için gece gündüz hizmet verildiğinin altını çizen Yaşar, “Göreve geldiğimiz günden beri önceliğimiz Yenimahallelinin yaşamaktan mutluluk duyduğu bir ilçe yaratmaktı. 2009 yılında çoğu kiralanarak belediye bünyesine katılmış 119 resmi araç bulunmaktaydı. Araçlara ödenen kiralama ücretleri kendi maliyetinin 2 katından fazla gider oluşturuyordu. İlçe sakinlerimizin vermiş olduğu vergiler verimli ve yerinde kullanılsın diye aldığımız yüzlerce aracı belediyenin kendi aracı yaptık. Araçlarımız belediyenin kendi aracı, bunları kullanan personel de belediyenin kendi işçisidir. Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri otobüs, kamyon, cenaze aracı, iş makinası, minibüs, kamyonet gibi birçok cinste aracı belediyenin bünyesine kazandırdık. Kendi araçlarımızın tamiratını da kendimiz yapıyoruz. Yenimahalle’nin kaynaklarını verimli kullandık” dedi.

“En güçlü makine parkına sahibiz”

Ömrünü tamamlayan araçların hurdaya ayrılarak yerine yenilerinin alındığını belirten Başkan Yaşar, “İlçenin tümünde yol ve asfalt, parklar ve yeşil alanlar, kar küreme ve tuzlama, hafriyat ve yol temizleme gibi birçok alanda kullanılmak üzere 450’nin üzerinde aracı bünyesinde barındıran filoya sahibiz. Belediyenin kendi bünyesinde bulunan bu araçlarla, ekiplerimiz yollarımızı açıyor, sokaklarımızı asfaltlıyor. Türkiye’de ilçe belediyeleri içerisinde en güçlü makine parkına sahibiz. Yenimahalle’yi yapılan hizmetlerle adından söz edilen ve çalışmaları örnek alınan bir belediye haline getirdiğimiz için gururluyuz. Kimseyi ayırt etmeden, ötekileştirmeden, tüm mahallelerimize eşit hizmet götürerek, çalışmaya ve üretmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yenimahalle’ye dört dörtlük hizmet

Yenimahalle’de, dozerden bobcat’e, kamyondan kepçeye, binek araçlardan otobüse kadar onlarca çeşit araçtan oluşan filo, Yenimahallelilerin hizmete kolay ve zamanında ulaşması için 7/24 çalışıyor.

Yenimahalle Belediyesi, tamamı kendisine ait 136 kamyon, 140 kamyonet, 77 iş makinesi, 41 binek araç, 13 otobüs,12 minibüs, 10 motosiklet, 8 traktör,1’i mobil 11 cenaze arabası, 2 ambulans, 2 engelli aracı, 1’er adet mobil vezne ve mobil yemek aracı olmak üzere toplam 454 hizmet aracı ile Yenimahalle halkına hizmet veriyor.