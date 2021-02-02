Yenimahalle’de Atık Pil Toplama Yarışması sonuçlandı

Yenimahalle’de çevre bilincini yükseltmek ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya teşvik amaçlı başlatılan “Okullararası Atık Pil Toplama Yarışması’” sonuçlandı.

Yenimahalle Belediyesi ve Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) işbirliğiyle düzenlenen yarışmada en çok pil toplayanlar ödüllendirildi. 2018 yılında 6 aylık süreçte 4,5 ton atık pil toplanırken 2019 yılında pandemi nedeniyle kapalı olan okullardan toplamda 650 kg atık pil toplanabildi. Yarışma kapsamında 310 kgatık pil toplayan ve 1’inci olanokul ise Şehit Hakan Ünver İmam Hatip Ortaokulu oldu. Dev satranç takımı ödülünü okul yönetimine teslim eden yetkililer, duyarlılıklarından dolayı okul yönetimine ve öğrencilere teşekkür etti.

Piller zehir saçıyor

Pillerin çevre ve insan sağlığı üzerinde oldukça büyük zararları olduğunu kaydeden yetkililer, “Piller cıva, kadmiyum, kurşun, çinko, nikel, kobalt ve kimyasal maddelerden üretilir. Bu pillerin gelişigüzel çöplere atılması, doğrudan veya dolaylı olarak doğaya karışması çevre açısından büyük tehlikeler yaratır. Metaller toprağa ve oradan da yeraltı sularına karışabilir. Buda ekosistemin altüst olmasına doğadaki dengelerin bozulmasına neden olur” dedi.

Projeyle, pillerin doğaya ve doğada bulunan tüm canlıların sağlığına verebileceği zararların önüne geçtiklerini de belirten yetkililer, pillerin neden olduğu hastalıklar konusunda, “Atık pillerin insanlarda neden olduğu hastalıkların en başında nörolojik bozukluklar, merkezi öfke sistemi hastalıkları, kanser, böbrek ve karaciğer hastalıkları gelir” diye konuştu.