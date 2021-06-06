Yenimahalle’de alt yapıda hummalı çalışma

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü’nün hazırladığı 2021 yılı altyapı programını eksiksiz sürdüren belediye ekipleri, asfalt, yol açma, kaldırım ve alan düzenleme işlemlerine hız verdi.

2020 yılında yaptığı alt yapı çalışmaları ile adından söz ettiren Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılı için alt yapı hedeflerine ulaşmak amacıyla ilçe genelinde seferberlik ilan etti.

Alt yapıda hedefe doğru

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Havaların ısınmasıylaalt yapı çalışmalarına ağırlık veren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, 2021 yılında 132 bin metrekare yeni yol açımı ve 374 bin metrekare alan düzenlenmesi, 100 bin 700 ton asfalt serimi, 60 bin metre bordür ve 44 bin 350 metrekare tretuvar yapımı hedefine ulaşmak amacıyla gece gündüz çalışıyor.

Yunus Emre Mahallesi İskele, Tülin, Çeliktaş, 448 ve 449. sokaklar, ÇatalkayaCaddesi, Işınlar Mahallesi Bayburt, Bergama, Giriş ve Çınar sokak ile Gürler Sokak’ta asfalt serimi ve kaldırım çalışması yürüten Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Çarşı Mahallesi Oğuzlar, Miralay Nazım Bey, Güliz, DamladolSokak, IşınlarMahallesi Bayburt, Bergama, Çınar, GirişSokak ve Tepealtı Mahallesi Gülcan Sokak’ta ise baca ve ızgara çalışması yapıyor.

“Ekiplerimiz her yerde”

Yenimahalle’de alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyor. Ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için alt yapı çalışmalarına yoğunluk veriyor. Yenimahalle’de vatandaşın talep ettiği noktalarda alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Bunun yanında yeni yapılaşmanın olduğu bölgelerde yol açımı, kaldırım, bordür ve tretuvar düzenlemesi gibi işlemleri sürdürüyoruz. Ekiplerimiz, yılın her mevsiminde vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması, temiz ve güvenli yollarda seyahat edebilmesini hedefleyerek çalışmalarını yıl boyunca sürdürecek” dedi.