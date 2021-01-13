Yenimahalle’de 600 m2 imalathane icradan satılacak

Ankara Gayrilmenkul Satış icra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de 600 m2 imalathane satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen imalathanenin, İvedik Osb Ağaç İşleri San. Sit. 1376 Sokak No:14/1 Yenimahalle/Ankara adresinde olduğu belirtilirken imalathanenin satışı için 1.Satış Günü 12 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 6 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyruldu.

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