Yenimahalle’de 5 katlı ofis, iş yeri ve arsası icradan satılacak

Ankara 8. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 5 katlı ofis, iş yeri ve arsası satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen ofisin, Ankara İli Yenimahalle İlçesi İvedikköy Mah. 1495 Cad. 11 Numaralı İşyeri Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 24 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 21 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız