Yenimahalle’de 37.610 m² tarla icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 37.610 m² tarla satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

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Adı geçen tarlanın, Memlik Mahallesi, Alagiriş Mevkii, 126 Ada 105 Parsel, YENİMAHALLE/ANKARA adresinde olduğu belirtilirken satışı için 1.Satış Günü 24 Kasım 2021 günü, 2. Satış Günü ise 20 Aralık 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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