Yenimahalle’de 36 m² dükkan icradan satılacak

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Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 36 m² dükkan satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dükkanın, Karşıyaka Mh. 515. Sk. Tunahan Apt. No: 7/C Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dükkanın satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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