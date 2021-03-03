Yenimahalle’de 36 m² dükkan icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 36 m² dükkan satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dükkanın, Karşıyaka Mh. 515. Sk. Tunahan Apt. No: 7/C Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dükkanın satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 24 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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