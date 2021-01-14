Yenimahalle’de 3+1 daire icradan satılacak

Ankara 7. İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Çankaya’da 166 m2 m² daire satışa sunuldu.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.
Adı geçen dairenin, Turgut Özal Mah. 2113 Cad. 2121 Sk. 4 Kapı Nolu Barış Sitesi B Blok 1.Kat No:3 Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 8 Mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 5 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.
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