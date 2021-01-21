Yenimahalle’de 2.603 m² arsa icradan satılıktır

Ankara 22. İcra Müdürlüğü tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 2.603 m² arsa satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen arsanın, Ankara ili Yenimahalle ilçesi Yuva Mahallesi İvedik organize sanayi 63467 ada 15 parselde kayıtlı 2.603,48m2 miktarlı arsa vasıflı taşınmaz Yuva mahalleden Ankara Çevre yolu ile ivedik organize sanayi bölgesi arasında 775. sokak üzerinde olduğu belirtilirken arsanın satışı için 1.Satış Günü 27 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 28 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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