Yenimahalle’de 142 m² daire icradan satılacak

Ankara Gayrimenkul Satış İcra Dairesi tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 142 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Yeni Batı Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Küme Evleri 167. Sokak No: 650B / 11 Yenimahalle / ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 23 mart 2021 günü, 2. Satış Günü ise 20 Nisan 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

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