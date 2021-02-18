Yenimahalle’de 132 m² daire mahkemeden satılacak

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Ankara Sulh Hukuk Mahkemesi  tarafından açık artırma ilanı ile Yenimahalle’de bulunan 132 m² daire satışa sunuldu.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, ihale açık artırma suretiyle gerçekleştirilecek.

Adı geçen dairenin, Serhat (Tapuda İvedikköy) Mah. 1288. Sok. 8 Kapı No.Lu Nevbahar Sitesi 8/E Blok 4. Kat, No.20 Yenimahalle/ ANKARA adresinde olduğu belirtilirken dairenin satışı için 1.Satış Günü 13 Nisan 2021 günü, 2. Satış Günü ise 10 Mayıs 2021‘de gerçekleştirileceği duyuruldu.

İlan hakkında detaylı bilgi için tıklayınız

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