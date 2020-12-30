Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

Yeni yıla sayılı günler kala Yenimahalle Belediyesi zabıtaları denetimlerini yoğunlaştırdı. İlçe genelinde hizmet veren market, manav, pastane, fırın ve kuruyemiş satışı yapan yerleri denetimden geçiren zabıtalar titiz bir inceleme yaptı.

Yenimahalle’de öncelik halk sağlığı

Pandemi süreci nedeniyle iş yeri ve üretim yerlerini hijyen kuralları, maske kullanımı konusunda denetleyerek gerekli uyarıları yapan Yenimahalle zabıtası, dükkanlarda etiket kontrolü yaparak mekan temizliğine ayrıca dikkat etti.

Denetimler sırasında satışı yapılan ürünlerin son kullanma tarihini de ayrıca denetleyen zabıta ekipleri, iş yerlerinin açma çalışma ruhsatının olup olmadığını da kontrol ederek, dükkân sahiplerine halk sağlığı için uyarılarda bulundu.

Yaşar,“2021 yılı hepimize sağlık ve huzur getirsin”

Yeni yılda uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşların ihtiyaçlarını öncesinden karşılayacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ekiplerimiz Covid-19 salgını nedeniyle vatandaşlarımızın alışveriş yaptığı dükkânları titizlikle denetliyor. Maske kullanımı, mekan temizliği, gıda ürünlerinin hijyen koşullarında hazırlanması hususunda işletme sahiplerine gerekli uyarıları yapıyoruz. Ülkemizde vaka sayılarında yaşanan artışı düşünerek temizlik konusuna özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Halk sağlığı ile oynayan kimseye affımız yok. 2021 yılının ülkemize sağlık ve huzur getirmesini temenni ediyor, vatandaşlarımıza virüs belasından kurtulduğumuz mutlu bir yıl diliyorum” dedi.