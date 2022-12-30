Yenimahalle zabıtasından yılbaşı denetimi

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Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, yeni yıla sayılı günler kala ilçede denetimleri arttırdı. Halk sağlığını ön planda tutarak çalışmalarını sıklaştıran ekipler, Yenimahalle genelinde hizmet veren kuruyemişçileri, alkollü içecek satışı yapılan dükkanları ve pastaneleri denetledi.

Denetimlerde iş yerlerinde satışa sunulan ürünlerin, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın belirlediği standartlara uygunluğu, son kullanım tarihini geçip geçmediği ve iş yeri ruhsat vasıflarının yerine getirilip getirilmediği gibi unsurlar dikkatle inceleyen ekipler, iş yerlerine özellikle hijyen ve ürünlerin son kullanım tarihleri konusunda titizlik gösterilmesi hususunda da uyarılarda bulundu. Yılbaşı nedeniyle denetimleri ilçe geneline yayan Yenimahalle Zabıtası, belgeleri tam olan ve üretimde temizlik kurallarına uyan işletmelere teşekkür etti.

Halk sağlığı ile oynayan işletmeye izin yok

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Halk sağlığı için denetimlerin yıl boyunca sürdüğünü belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz yaklaşan yılbaşı nedeniyle denetimlerini sıklaştırdı. Amacımız vatandaşın sağlıklı ve temiz ürünler tüketmesi. Göreve geldiğimiz günden bu yana cezacı bir anlayışla görev yapmadık fakat halkın sağlığı ile oynayan işletmelere göz açtırmayız. Bu süreçte vatandaşlarımıza da büyük görev düşüyor. Satın alınan ürünün özellikle son kullanma tarihine ve ambalajına dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.