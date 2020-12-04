Yenimahalle zabıtasından AVM’lere sıkı takip

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki tüm AVM’leri yakın takibe aldı. Corona virüs tedbirleri kapsamında, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye istinaden, alışveriş merkezlerinde yapılan denetimlerde; HES Kodu ile giriş uygulamasının yanı sıra maske kullanımı, sosyal mesafe kuralları ve temizlik konusunda işletme sahiplerine gerekli uyarılar yapıldı.

AVM’ler A’dan Z’ye kontrol edildi

Ankara genelinde corona virüs vakalarında yaşanan artış sonrasında gerçekleştirilen denetimlerde; AVM’lerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı, HES kodu ile giriş uygulaması, çalışma saatleri, 65 yaş üstü vatandaşların ve çocukların AVM’ye giriş çıkış saatleri, klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve değişimi gibi hususlarda gerekli denetlemeleri yapan ekipler, yeme içme alanları ve mağazaları etraflıca kontrol ederek, temizlik kuralları konusunda uyarılarda bulundu.

Kurallara hep birlikte uymalıyız

Denetimlerin artarak devam edeceğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Mart ayından bu yana ilçemizde virüsle mücadele konusunda tüm kurumlarla işbirliği içerisinde üzerimize düşeni yapıyoruz. Gerek denetimlerimiz, gerekse maske, dezenfektan desteğimiz tüm hızla sürüyor. Ülke genelinde vaka sayıları ise maalesef her geçen gün artmaya devam ediyor. Bu süreçte esnafımızdan da yurttaşlarımızdan da daha çok duyarlılık bekliyoruz. Bu virüsü yenmenin tek yolu kurallara hep birlikte uymak” dedi.