Yenimahalle zabıtası göz açtırmıyor

Yenimahalle Belediyesi zabıta ekipleri, halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kağıt toplayıcılara göz açtırmıyor.

160 Araca el koyuldu

İlçe genelinde sayıları giderek artan ve trafikte oluşturdukları tehlike dolayısıyla halkın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokan kağıt toplayıcılarına Yenimahalle Belediyesi Zabıtası tarafından operasyon düzenlendi. Mevzuata aykırı biçimde kağıt ve hurda toplayanlar hakkında vatandaşlardan gelen şikayetleri de değerlendiren ekipler uygulamalarda 160 kağıt toplama aracına el koydu.

Yıl boyu uygulama

İlçenin tüm ana arterleri ve ara sokaklarında uygulama yapan zabıta ekipleri, sadece son 1 haftada 160 kağıt toplama aracına müdahalede bulunurken, çalışmalar yılın 365 günü periyodik olarak devam ediyor.

Kağıt ve hurda toplayanların ilçede görüntü kirliliğine neden olduklarını ifade eden ekipler “Hem görsel kirlilik oluşturan hem de yaya ve araç trafiğini olumsuz yönde etkileyen bu kişilere defalarca uyarıda bulunduk. Uyarıları dikkate almayanlar hakkında yasal işlem yapıyoruz. Bununla birlikte topladıkları kağıt ve hurdalara da el koyarak geri dönüşüme gönderiyoruz” dedi.

Araçlarla birlikte el konulan kağıt ve benzeri atıklar, geri dönüşüm aktarma istasyonlarına teslim edilirken, çalışmayı gören vatandaşlar operasyonlar nedeniyle ekiplere teşekkür etti.