Yenimahalle Spor Akademisi’nde eğitimler başladı

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan ve pandemi sebebiyle bir süredir kapalı olan Spor Akademisi’nde dersler yeniden başladı. Akademi ile 4-13 yaş aralığındaki çocuklar, futbol, basketbol, voleybol, hentbol, taekwondo, kickbox, jimnastik, masa tenisi ve halk oyunları dallarında eğitim alabilecek.

Kayıtlar devam ediyor

Yaklaşık 9 ay boyunca her Cumartesi ve Pazar günü 09.00-17.00 saatleri arasında Batıkent Semt Sahası’nda Futbol, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri’nde ise diğer branşlarda eğitim alacak olan minik sporcular, eğitimleri bitince birer lisanslı sporcu olacak. 250 öğrenci ile yeniden eğitime başlayan Spor Akademisi için kayıtlar devam ediyor. Çocuklarını akademiye kayıt etmek isteyen vatandaşlar bir adet fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ikametgâh belgeleri ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisi içerisinde yer alan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’ne başvuru yapabilecek. Vatandaşlar detaylı bilgiye 0312 344 88 86’yı arayarak ulaşabilecek.

Çocukları spora teşvik etmeliyiz

Yenimahalle’de spora ciddi yatırım yaptıklarını söyleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Onlara güzel bir gelecek hazırlamak için çalışıyoruz. Yeni nesli, hayata ne kadar iyi hazırlarsak geleceğe o kadar umutla bakabileceğimizi biliyoruz. Özellikle sporun çocuk gelişimdeki önemi tartışılamaz. Bu nedenle Yenimahalle’de spora ciddi bir yatırım yapıyoruz. Çocukları spora teşvik etmek için biz üzerimize düşeni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Buradan ailelere sesleniyorum; çocuğunuzun içinde başarılı bir sporcu keşfedilmeyi bekliyor olabilir. Bunu ancak çocuğunuza fırsat vererek görebilirsiniz” dedi.