Yenimahalle Ragıp Tüzün’de 2+1 müstakil dubleks ev icradan satılıktır

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ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre, Ankara İl, Yenimahalle İlçe, RAGIP TÜZÜN Mahalle 8107 Ada, 19 Parsel, Zemin +1 KAT 1 Nolu Bağımsız Bölüm Taşınmaz projesine göre; zemin katta; 49 m² net, 59 m² brüt kullanım alanından, 1.katta ise, 32 m² net, 39 m² brüt kullanım alanlı olup mahallinde zemin katta; 51 m² net, 61 m² brüt kullanım alanından, 1.katta ise,32 m² net, 39 m² brüt kullanım alanınlıdır. Taşınmaz zemin katta; 2 oda, mutfak, banyo, wc, balkon, antre-hol ve mesken girişi alanlarından, 1.katta ise; salon, hol ve balkon alanlarından oluşmaktadır.

Adresi : Ragıp Tüzün Mahallesi, Coşkun. Sokak, No: 61 Daire No: 1 Yenimahalle / ANKARA

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Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/12/2022 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/01/2023 – 11:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/01/2023 – 11:50

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/02/2023 – 11:50

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