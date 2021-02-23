Yenimahalle personeline bilgi güvenliği eğitimi

Uluslararası akreditasyon standartlarında hizmet veren ve hizmet kalitesi TSE tarafından tescillenen Yenimahalle Belediyesi’nde, personele Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi verildi.

Yenimahalle Belediyesi Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda, TSE eğitimcisi Ali Kemal Eyüpoğlu tarafından verilen eğitime, belediyeye bünyesinde hizmet veren bütün müdürlüklerden gelen çok sayıda çalışan katıldı.

Kişisel veriler standartlara uygun korunuyor

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında tüm kurum ve kuruluşlarda kişisel verilerin güvenliğini ve işlenmesini koruma altına almak amacıyla TSE tarafından verilen eğitime katılan belediye personeli, 5 gün sürecek eğitim boyunca bilgi güvenliği ve yönetim sistemi konusunda detaylı bilgi sahibi olacak.

Kişisel verilerin ve bilgilerin elektronik, dijital ve veri ortamında güvenli şekilde korunması amacıyla verilen eğitimlerde; ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Sistemi) ve ISO 27701 (Kişisel Veri Yönetim Sistemi) kapsamında çalışanlarda bilgi güvenliği bilincinin oluşturulması, yasal zorunlulukların karşılanması, kurumsal zayıflıkların ve dijital ortamda yeni ortaya çıkan tehdit ve açıklıklara hazırlıklı olunması hedefleniyor.

Çalışanımızın eğitimi vatandaşa hizmet olarak yansıyor

Yenimahalle’de vatandaş odaklı hizmet anlayışı için personel eğitimine büyük önem verildiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de yapılan tüm projelerin ve hizmetlerin temelinde doğru ve dürüst hizmet var. Kaynakların verimli kullanılması, vatandaşa yerinde ve zamanında hizmet götürmek amacıyla çalışanlarımızın da yetkili kuruluşlar tarafından verilen eğitimler vasıtası ile gerekli bilgi birikimine sahip olmasını hedefliyoruz. Ülkemizde yetkili kuruluşumuz olan TSE’nin düzenlediği eğitimler, çalışanlarımıza vatandaşa bilinçli hizmet vermesi açısından büyük katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.