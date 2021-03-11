Yenimahalle kreşlerine “Temiz Okul” belgesi

Eğitim, temizlik ve güvenlik önceliğimiz
Şahin’i makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bir işletmeyi açarsınız, açtığınızda temiz ve güzeldir. Ama onu açıldığı standartlarda tutmak ve korumak çok zor. Biz bunu yapabilmek için gayret ediyoruz. İlçe sakinlerimiz de bu durumdan çok memnun. Okul öncesi eğitim bizim için çok çok önemli. Onun için kreşler yaptık ve ilçemizin her mahallesine bir kreş yapmak için uğraşıyoruz. Bu tesislerimizde de hem eğitim konusunda hem de temizlik ve güvenlik hususunda özel ihtimam gösteriyoruz. Sürekli denetliyor ve eksiklerini gideriyoruz. Sizden de böyle bir belgeyi almak bizim için bir onurdur. Yenimahalle Belediyesi diğer faaliyetlerinde de standartların üzerinde birçok ödül ve belge aldı. Bu da işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesi ve gurur duyuyoruz” dedi.
Yenimahalle Belediyesi vizyonuyla takdir topluyor
Kalite işinin gerçek manada bir takım çalışması olduğuna ve Yenimahalle Belediyesi’nin vizyon sahibi olduğuna vurgu yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Belediye olarak en büyük desteği sizden alıyoruz. Kurumum adına size çok teşekkür ediyorum. Çünkü yerel yönetimlerin bizim yaptığımız işlere inanmaları çok önemli. Siz sonuçta yaşayan her şeye dokunuyorsunuz. Bizim de enstitü olarak yaptığımız faaliyetlerin sizler tarafından kabul edilip destekleniyor olması bu işin farkındalığının artırılması açısından son derece değerli” dedi.
Hande NAYMAN/ İZMİR (DHA)- İZMİR'de, 6 yıl önce trenin önüne atlayan ve ağır yaralı olarak kurtulan Begüm…
Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA’nın 12 gündür pozitif vaka görülmeyen Orhaneli ilçesinde,…
Altındağ Belediyesi tarafından verilen kurslara katılan kadınlar, kendi işletmelerini açarak patron olmaya devam ediyor. Altındağlı…
ANTALYA,(DHA) - ANATALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler…
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadınların sorunlarına çözüm üretmeyi tercih ettiklerini belirterek, "Bizim için,…
Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner, kısa çalışma ödeneği desteğinin mart…