Yenimahalle kreşlerine “Temiz Okul” belgesi

Yenimahalle Belediyesi, bünyesinde eğitim veren 10 kreş ve gündüz bakım evi için “Okulum Temiz Belgesi” aldı. Kreşlerde 10 gün boyunca yapılan denetimlerde idare odasından yemekhaneye, kazan dairesinden sınıflara ve çocukların eğitim malzemelerine kadar her yer TSE’nin uzman personelleri tarafından tek tek denetlendi. Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu’nda yer alan kriterleri sağlayan ve tamamlayan Yenimahalle Belediyesi’ne belgeyi, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin verdi.

Eğitim, temizlik ve güvenlik önceliğimiz

Şahin’i makamında ağırlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Bir işletmeyi açarsınız, açtığınızda temiz ve güzeldir. Ama onu açıldığı standartlarda tutmak ve korumak çok zor. Biz bunu yapabilmek için gayret ediyoruz. İlçe sakinlerimiz de bu durumdan çok memnun. Okul öncesi eğitim bizim için çok çok önemli. Onun için kreşler yaptık ve ilçemizin her mahallesine bir kreş yapmak için uğraşıyoruz. Bu tesislerimizde de hem eğitim konusunda hem de temizlik ve güvenlik hususunda özel ihtimam gösteriyoruz. Sürekli denetliyor ve eksiklerini gideriyoruz. Sizden de böyle bir belgeyi almak bizim için bir onurdur. Yenimahalle Belediyesi diğer faaliyetlerinde de standartların üzerinde birçok ödül ve belge aldı. Bu da işimizi doğru yaptığımızın bir göstergesi ve gurur duyuyoruz” dedi.

Yenimahalle Belediyesi vizyonuyla takdir topluyor

Kalite işinin gerçek manada bir takım çalışması olduğuna ve Yenimahalle Belediyesi’nin vizyon sahibi olduğuna vurgu yapan TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Belediye olarak en büyük desteği sizden alıyoruz. Kurumum adına size çok teşekkür ediyorum. Çünkü yerel yönetimlerin bizim yaptığımız işlere inanmaları çok önemli. Siz sonuçta yaşayan her şeye dokunuyorsunuz. Bizim de enstitü olarak yaptığımız faaliyetlerin sizler tarafından kabul edilip destekleniyor olması bu işin farkındalığının artırılması açısından son derece değerli” dedi.