Yenimahalle Karacakaya’da sel sorununa kalıcı çözüm

Yenimahalle Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sular altında kalan Karacakaya Mahallesi’ndeki 11 evin temizlik, hasar tespit ve tahliye çalışmalarının ardından sorunu kökten çözdü.

Yenimahalle Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2 haftadır yürüttükleri çalışmalar sonucunda yağmur suyu hattını yaklaşık 4 km uzunluğunda 2 binlik borularla İstanbul yolundaki menfeze bağladı. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, biten çalışmalar sonrası bölgede incelemelerde bulundu.

Günü kurtaran değil ömürlük çalışma

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Olayın yaşandığı günden bu yana bölgede dere yatağını temizleyip, suyu tahliye eden belediye ekipleri, bir yandan vidanjörlerle suyu çekerken diğer yandan döşedikleri dev borularla(büz), sel sularını 500 metre ilerideki temizlenen dere yataklarına yönlendirdi. Yenimahalle Belediyesi 20 kamyon, dört ekskavatör, bir loder, üç kepçe, iki vidanjör ve 50 personel gece gündüz bölgede çalıştı.

Bugün gelinen noktada ise, yağmur suyu hattı yaklaşık 4 km uzunluğunda 2 binlik borularla İstanbul yolundaki menfeze bağlandı. Bundan böyle yağmur, bölge sakinlerinin korkulu rüyası olmaktan çıkartıldı.

Yağmur korkusu bitecek

Karacakaya Bölgesi’nde günlerdir altyapı çalışmalarına yoğun mesai harcandığını ve çalışmanın tamamlandığınıkaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlk günden beri gerek Büyükşehir gerekse bizim ekiplerimiz vatandaşlarımızın mağduriyetini giderebilmek için aralıksız çalıştı. Amacımız günü kurtarmak değil. Köklü bir alt yapı çalışması yapıldı. Döşenen tahliye boruları ömürlük yatırım oldu. Bundan böyle vatandaşlarımız yağmurdan korkmasın. İnşallah aynı manzara bir daha hiç yaşanmayacak” dedi.