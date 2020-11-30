Yenimahalle kara kışa hazır

Yenimahalle Belediyesi, ilçe genelinde kış aylarının sorunsuz geçmesi için hazırlıklarını tamamladı. Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, hazırlıklar kapsamında kar küreme ve tuzlama araçları ile tüm hizmet araçlarını bakımdan geçirdi. Kışlık bakımları yapılan araçların yağı, suyu, filtreleri, bujileri, fren tertibatları, silecekleri, hortumları, akü ve lastikleri kontrol edildi.

Makine parkındaki tüm araçları elden geçiren ekipler, karla mücadele araçlarının tuz sericileri ve kar küreme bıçaklarını bütünüyle bakımdan geçirirken, araçların elektronik devreleri ve tuz serici aparatlarına da detaylı bakım yaptı.

Yenimahallelileri keyifli bir kış bekliyor

Muhtemel kar yağışıyla ilgili tüm önlemlerin alındığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle’de soğuk kış günleri çileye dönüşmesin diye tüm araçlarımızın bakımlarını tamamladık. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı kar ekipleri de soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda oluşabilecek sıkıntıların önüne geçmek için hazır bekliyor.Kış aylarında vatandaşlarımız evine güvenle ulaşsın diye ekiplerimiz gece gündüz hizmet edecek. Olası bir kar yağışı durumunda yolların kapanmaması, yollarda kayma ve buzlanmanın oluşmaması için yollarda kar küreme ve tuzlama yapacak ekipler hazır. İnşallah bu senede Yenimahalle’de kış çile değil, keyif mevsimi olacak” dedi.