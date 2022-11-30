Yenimahalle ilk devrenin en az gol yiyen takımı oldu

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Yenimahalle Belediyespor, BAL Ligine çıkma mücadelesi verdiği Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nin ilk devresini namağlup kapattı. Ligin 8’inci hafta mücadelesinde lider Kahramankazan Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Yenimahalle, 8 maçta kalesinde gördüğü 2 golle ilk devrenin en az gol yiyen takımı oldu.

BAL Ligine yükselmek amacıyla yoluna yenilgisiz devam eden Yenimahalle Belediyesi, ilk devrenin sonunda 19 puana sahip Kahramankazan Belediyespor’un ardından 18 puanla 2’nci sırada yer aldı. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde Keçiören BLD Bağlumspor da 16 puanla 3’üncü olarak ilk devreyi tamamladı.

Yenimahalle’de hedef BAL Lig’i

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Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Lig başında BAL Ligine yükselmeyi kendimize hedef koyduk. Oyuncularımız bu hedefe ulaşmak için azimle çalışmalarını sürdürüyor. İlk devre aldığımız sonuçlardan memnunuz. 8 maçta yalnızca 2 gol yedik ve ilk devreyi namağlup tamamladık. Aynı disiplini ikinci devrede de göstereceğimize ve bunu sahaya yansıtacağımıza yürekten inanıyorum. Yenimahalle’nin başarısı için ter döken oyuncularımızı tebrik ediyorum” dedi.