 Yenimahalle için hizmetlerle dolu bir yıl oldu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, 2023’ün arifesinde 2022 yılını değerlendirdi. 2022’nin Yenimahalle Belediyesi için hizmetlerle dolu bir yıl olduğunu kaydeden Yaşar, “Biz bir yılı daha halka verdiğimiz sözleri yerine getirmiş olmanın verdiği mutluluk ve huzurla noktalıyoruz.

Ancak maalesef 2022 ülkemize aynı güzellikleri getirmedi. Dilerim 2023’de kara bulutlar dağılır. Ülkemize ve dünyaya barış, kardeşlik, adalet, bolluk ve bereket getirir” dedi.

Tarihi yatırımların temelleri atıldı

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Başkan Yaşar, 2022’de Yenimahalle Belediyesi’nin hizmetlerini değerlendirdi. İlçeye kazandırılan kalıcı eserlere 2022’de yenilerinin eklendiğini kaydeden Yaşar, “Yenimahalle tarihinin en büyük yatırımının temelini attık. Turgut Özal Mahallesi’nde yapımına başladığımız 100. Yıl Cumhuriyet Akademisi evlatlarımıza bilimi öğretecek, robotik kodlamayı, düşünmeyi, tartışmayı, geleceği öğretecek. Cumhuriyetimizin 100. yılında 29 Ekim 2023 tarihinde akademimizin açılışını da gururla yapacağız. Ayrıca bir diğer büyük yatırımımız Şentepe Kapalı Pazaryeri ve sosyal tesisi için de düğmeye bastık. Pazar yerlerini yalnızca alışveriş yapılan merkezler yerine vatandaşın sosyal ve kültürel açıdan ihtiyaçlarını da karşılayan noktalar haline getirmeyi amaçladığımız projemizin inşaatı hızla yükseliyor. Ağustos ayı içerisinde bölge halkının tüm ihtiyaçlarına cevap verecek olan bu yatırımımızı da hep birlikte açacağız” dedi.

İlçemizin her yeri şantiye

Yaşar “İlçenin 15’inci kreşi Turgut Özal Anaokulu ve Gündüz Bakımevi’ni Yenimahalleli çocuklarımız için hizmete açtık. Kuzeyyıldızı Yenimahalle Evi’ni de hizmete sunduk. Memlik ve Yuva Köy konaklarını da tamamladık ve çok kısa zaman içerisinde törenle açılışını yapacağız. İlçemizin 5’inci yüzme havuzu olan Ata Havuzu inşaatını da bitirdik. Açılış için gün sayıyor. Uğur Mumcu Mahallemize yeni YENİMEK kurs merkezimizi kazandırdık. Bütün bunlara ek olarak ise Mehmet Akif Ersoy, 25 Mart, Susuz ve Barış

mahallelerine Aile Sağlığı Merkezlerimizi de tamamladık” dedi.

Yenileme ve restorasyon çalışmaları devam ediyor

Yenimahalle’nin hoşgörülü ve komşuluk ilişkilerine önem veren vatandaşların yaşadığı bir ilçe olduğunu belirten Yaşar, “İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın dinine, ırkına, mezhebine bakmadan, her inanca saygı duyarak eşit hizmet götürüyoruz. Bu sebeple zamanla yıpranan Hacı Ziya Yaman Merkez Cami ve Batıkent Pir Sultan Abdal Cemevi’ni vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda yıkarak yeniden yapıyoruz. Bu iki ibadethanemiz de kısa süre içerisinde açılacak. Ayrıca Memlik Mahallesi’nde bulunan Abalı Baba Türbesi’nde restorasyon işlemi gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Yenimahalle’den pazar yerlerine çevreci dokunuş

Pazar yerlerinin de çevreci bir dokunuşla yenilendiğini vurgulayan Başkan Yaşar “Pazar alanlarının üzerine yenilenebilir enerji kullanımı için güneş enerji santralleri kuruyoruz. Bu çalışma ile enerji tasarrufuna büyük katkı sunacağız. Mevcutta üzeri açık olan Kardelen, Ergazi, İnönü ve Kentkoop Mahallesi Pazar Yerlerinin üzerini kapatarak güneş enerji panelleri yerleştirilecek. Hazırlanan proje ile Batı Sitesi Mahallesi Pazar Yeri ile birlikte toplamda 26 bin 394 metrekare alana enerji paneli yerleştirilerek şebeke bağlantılı elektrik enerjisi üretimi yapılacak” dedi.

2023’de de yorulmak yok

Biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa fazlasıyla yerine getirerek halkımıza layık olduğu hizmetleri sunuyoruz. İlçemizi geleceğe taşıyacak kalıcı işlere imza atıyoruz. 2023’de de yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Hali hazırda devam eden dev yatırımlarımızı yeni yılla birlikte tamamlayacağız. Bu hizmetlerin yanı sıra yine büyük işlere imza atacağız. Bütçemizi halka dokunan hizmetlere harcamaya devam edeceğiz” dedi.