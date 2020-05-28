Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, kalpleri futbol aşkıyla tutuşan Yenimahalle’nin gençlerine kapılarını ardına kadar açıyor. Yeni yetenekleri kulüp bünyesine kazandırmak için kolları sıvayan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü, futbola ilgi duyan ve kendini yetenekli bulan gençlere fırsat sunmak amacıyla alt yapı seçmeleri düzenliyor.

Hentbol, Bilardo, Buz Pateni, Badminton, Yüzme, Wushu, Masa Tenisi gibi birçok branşta ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılara imza atan sporcuları yetiştirerek spora büyük katkı sunan Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü; 12-19 yaş arası gençlere futbol branşında profesyonel destek sağlayarak Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmayı hedefliyor.

Futbol branşında başarı hedefleyen ve kendini yetenekli gören Yenimahalleli gençler, Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan yasakların kalkmasından sonra düzenlenecek altyapı seçmelerine katılmak için Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü’nün internet adresinden başvurumu formunu doldurarak katılım sağlayacak.

“Başarıya giden yolda birlikte yürüyelim”

Futbol altyapı seçmelerinin normalleşme sürecinin ve yasakların kalmasından sonra düzenleneceğinin altını çizen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “12-19 yaş aralığındaki gençlerimiz için düzenleyeceğimiz futbol altyapı seçmelerimizde hedefimiz, Yenimahalle’nin genç yeteneklerini altyapımıza kazandırmak ve yeteneklerini bir üst seviyeye çıkararak Türk futboluna başarı kazandıracak sporcular yetiştirmektir. Futbola ilgi duyan ve kendini yetenekli bulan gençlerimiz spor kulübümüzün internet adresinden gerekli başvuru formunu dolduracak ve gerekli bilgilendirmeler ailelerimize telefonla yapılacaktır. Geleceğin futbol yıldızlarının Yenimahalle’den çıkması için gençlerimize başarıya giden yolda bizimle birlikte yürüyelim diyoruz” şeklinde konuştu.