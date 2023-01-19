Yenimahalle Demet’te 3+1 daire icradan satılıktır

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İlan.gov.tr.’de yer alan ilana göre, Ankara İli, Yenimahalle İlçesi, Demet Mahallesi, 15879 Ada, 6 Parsel, 3. Kat, 9 nolu Bağımsız Bölümde bulunan taşınmazın borçlu adına kayıtlı 1/4 hissesi: Ankara 2. İcra Hukuk Mahkemesi’ nin 22/12/2022 Tarihli 2022/370 Esas ve 2022/908 Karar sayılı ilamı gereğince değer tespiti yapılan ve mahkeme dosyasında bulunan bilirkişi raporuna göre taşınmaz: “

Bina, köşe parsel konumunda, Vatan Caddesi ile 357. Caddenin kesiştiği noktadadır. Bina, ayrık nizam betonarme karkas tarzda inşa edilmiştir. Bina, 1 Bodrum + Zemin + 8 normal Kattan oluşmaktadır. Bina 30 adet mesken olan bağımsız bölüm bulunmaktadır. Bina yaklaşık 40 yaşlarındadır. Binanın bulunduğu bölge tüm alt yapı ve belediye hizmetlerinden yararlanmaktadır. Binanın trafiğin yoğun olduğu bir bölgede olup çevresinde iş yerleri, hastane, restoranlar, bankalar, dükkanlar bulunmaktadır.

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Adresi : Demetevler Mahallesi 357. Cadde No: 9/9 Yenimahalle / ANKARA

Artırma Bilgileri :

1. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/02/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/03/2023 – 14:00 2. Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 04/04/2023 – 14:00

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Bitiş Tarih ve Saati : 11/04/2023 – 14:00

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