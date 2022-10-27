Yenimahalle Belediyespor, Ayaş’ı 2-0 yendi

- Reklam -

Kadrosunu yenileyerek Ali Öcal Süper Amatör Ligi’nde sergilediği başarılı performansla BAL’a çıkma yolunda emin adımlarla ilerleyen Yenimahalle Belediyespor, Ligin 4’üncü haftasında Ayaş Spor’u 2-0 yenerek hanesine 3 puanı yazdırdı.

Maçın 12’inci dakikasında Mehmet Yüksel’ingolüyle 1-0 öne geçen Yenimahalle, maçın son dakikalarına doğru Ömer Faruk Taşdelen’in attığı golle maçı kazanmasını bildi. Mavi Beyazlı ekip bu galibiyetle birlikte A grubunda 3’üncü sıraya yükseldi.

Bir sonraki maç Ankara DemetevlerKaradenizgücüspor ile

- Reklam -

Yenimahalle Hasan Doğan Stadı’nda oynanan maçta, sergilediği başarılı performans ile BAL ligine göz kırpan Yenimahalle Belediyespor, Lig’in 5’inci haftasında oynayacağı Ankara Demetevler Karadenizgücüspor maçı için hazırlıklara başladı.

Yenimahalle Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Kerem Güney, “Bu sezon lige daha kuvvetli girebilmek için kadromuzu yeniledik. Alt yapıya verdiğimiz önem sayesinde iç transferde geçtiğimiz sezon takımımızın özkaynaklarına yer vererek yetiştirdiğimiz oyuncularımızı A takımına kazandırdık. BAL’a çıkmak için kadromuza yaptığımız yeniliklerle A grubunda iddialı bir ekip haline geldik. İnancımız ve mücadele azmimiz şampiyonluk yolundaki en önemli gücümüzdür. İnşallah Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’nin güzide kulübünü bir üst lige çıkartarak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz ” dedi.