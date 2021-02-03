Yenimahalle Belediyesi’nin dezenfektanlarına tam not

Covid-19 salgınının ülkemizde görülmesiyle dezenfektan üretimine başlayan Yenimahalle Belediyesi, Halk Sağlığı Kurumu tarafından tam not aldı. 10 ayda 15 tondan fazla üretilerek ilçe sakinlerine ve esnafa dağıtılan ve tamamen doğal içeriğe sahip dezenfektan Halk Sağlığı Kurumu tarafından test edildi.

İçerisinde insan sağlığına zararlı alkol ve benzeri herhangi bir etken madde bulunmayan dezenfektanların Halk Sağlığı Kurumu tarafından yapılan testler sonucunda virüse karşı yüzde 99.9 etki sağladığı tespit edildi.

Belediye personellerinden profesyonel üretim

Belediyeye ait üretim atölyesinde var gücüyle çalışan 20 kişilik ekip, Dünyayı kasıp kavuran koronavirüse karşı ilçe sakinlerini korumak için insan vücuduna zararı olmayan ve doğada yüzde yüz çözülebilen dezenfektan üretiyor.

Belediye yetkilileri, “Su ve tuzun elektrolize edilmesiyle ortaya çıkan hipokloröz asitten oluşan dezenfektanlar, insan vücudunda bulunan ve doğal dezenfektan görevi gören maddenin birebir laboratuvar ortamında yapılanıdır. Vücudumuzda, dışarıdan giren virüs ve bakterileri hücre içerisine alarak temizleyen hücrelerimiz var. Hipokloröz asit içerisinde, fizyolojik olarak vücutta üretilen, bakterilerin ve virüslerin öldürülmesinde kullanılan fizyolojik bir moleküldür. Kullanıldığı anda çevrede hemen etkisini gösterebilir. Çevrede kalma özelliği yok. İnsan ve çevre sağlığı için güvenli. Her alanda kullanılabilir. Sebzelerin ve meyvelerin dezenfektesinde, yüzeylerde kullanılabilir” dedi.