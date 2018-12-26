Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile birlikte Türk Standartlar Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’i makamında kabul etti.

Kurum içi yapılan uyum çalışmaları sonrasında Yenimahalle Belediyesi TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ni almaya hak kazandı. Ankara’nın ilk ve tek TSE İSO 2015 versiyonu kalite belgeli belediyesi olan Yenimahalle Belediyesi, hizmet kalitesini de tescillemiş oldu. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi önünde üç bayrak vardır.

Biri varlığımızı temsil eden Türk Bayrağı, ikincisi Yenimahalle Belediyesi’nin bayrağı üçüncüsü ise kaliteli hizmet anlayışımızı gösteren TSE’nin bize verdiği bayrak. Yenimahalle Belediyesi’nin 10 yıllık çalışmamızın karşılığı bu noktaya gelmiş olması gurur verici ve bu gurur tüm Yenimahallelilerin” dedi. Uluslararası Standardizasyon Kuruluşu(ISO), her beş yılda bir kuruluşların karşılaştığı zorlukların yıllar içinde farklılık göstermesi, küreselleşmeyle beraber tedarik zincirindeki faaliyetlerin karmaşık hale gelmesi, kuruluşların iş yapma şekillerinin değişiklik göstermesi, iş yapılan tüm taraflarda ve vatandaşlarda beklenti artışı, bilgiye erişimin kolaylaşması ve günümüz toplumunun kendini daha güçlü ifade etmesiamacıyla revizyon ihtiyacını gündeme getirdi.

Bu bağlamda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı,Türk Standartları Enstitüsü tarafından Ocak 2016’da Türk Standardı(TS EN 9001:2015) olarak yayımlandı. Yenimahalle Belediyesi bu standartları karşıladığı için bu belgeyi almaya hak kazandı.