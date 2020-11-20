Yenimahalle Belediyesi’nin 2021 bütçesi kabul edildi

Yenimahalle Belediyesi 2021 Yılı Mali Bütçesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi Olağan Toplantısı’nda görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Bütçenin kabulünün ardından kürsüye çıkan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Koç Holding’in kurucusu İş İnsanı Vehbi Koç’un adının Ankara’da bir bulvara verilmesi teklifinin kabul edilmesi nedeniyle de meclis gruplarına teşekkür etti. Yaşar, “Ülkemize ve başkentimiz Ankara’ya hizmet etmiş herkese vefa göstermek hepimizin görevi. Türkiye’de bugün ticaret belli bir noktaya geldiyse Vehbi Koç’un çok büyük emeği vardır. Onun adının iyi bir Ankaralı olarak Ankara’nın bir bulvarında yaşatılmasına verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Yenimahalle’nin bütçesi 625 milyon 100 bin

Yenimahalle Belediyesi’nin 2021 Mali Yılı Bütçesine ilişkin 625 milyon 100 bin liralık Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu meclisten kabul gördü.

Yaşar, kaynakların daraldığı bu süreçte belediyelerin tasarruf tedbirlerini elden bırakmadan halka hizmet etmek zorunda olduğunu söyleyerek, “Yerel yönetimlere ayrılan bu bütçelere sahip çıkmak ve çok dikkatli kullanmak durumundayız. Tüm belediyelerimizin bütçelerini en iyi şekilde kullanacaklarına ve vatandaşa hizmet için çalışacaklarına yürekten inanıyorum. Pandemi nedeniyle zor bir dönemden geçiyoruz. Virüs salgını nedeniyle belediyelerin bütçesine büyük bir yük binmiş durumda. İnsanların bu virüsü daha az zararla atlatması için yerel yönetimler olarak var gücümüzle çalışıyoruz” diye konuştu.