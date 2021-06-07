Yenimahalle Belediyesi’nden Uçan Süpürge’ye destek

Yenimahalle Belediyesi her zaman olduğu gibi bu sene de Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali’ne tam destek veriyor. Bu yıl 24’üncüsü düzenlenen festivale Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nin kapılarını açan Yenimahalle Belediyesi, Başkentlileri festival kapsamında “Aile Arasında” adlı komedi filmi ile buluşturdu.

Yönetmenliğini Ozan Açıktan’ın yaptığı, senaryosunu Gülse Birsel’in yazdığı, komedi türündeki filmi sinemaseverler de kahkahalarla izledi.

“Aile Arasında” ile keyif dolu saatler

- Reklam -

Aralık 2017’de vizyona giren ve başrollerinde Engin Günaydın, Demet Evgar, Erdal Özyağcılar, Şevket Çoruh, Gülse Birsel gibi birbirinden değerli isimlerin yer aldığı film, Yenimahallelilerden de büyük ilgi gördü.

125 dakika süren filmde; Fikret’in eşi ile arasının bozulmasının ardından yolları Solmaz ile kesişir. Solmaz gazinolarda şarkı söyleyerek geçimini sürdüren bir kadındır. Solmaz’ın kızı Zeynep’in, ailesi hakkında erkek arkadaşına yalan söylemesi ve beraberinde gelişen olayları konuklar keyifle izledi.

Gösterimin ardından festival ekibi, Yenimahalle Belediyesi’ne katkılarından dolayı plaketle teşekkür etti.