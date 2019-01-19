



Yenimahalle Belediyesi OSTİM Mahallesi’nde Kemal Baytaş Kreş ve Gündüz Bakımevi ile sağlık ocağının açılışı gerçekleştirildi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından OSTİM ve Serhat Mahallelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere açılan kreş ve sağlık ocağı coşkulu bir törenle açılarak hizmete girdi. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve eşi Azize Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, kreşe adı verilen hayırsever Kemal Baytaş, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın, OSİAD Başkanı Ahmet Kurt, OSTİM Mahallesi Muhtarı Adnan Sevgen, Serhat Mahallesi Muhtarı Bahadır Koç, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

“Sözümüzü tuttuk”

Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Her gün uyandığımda “Yenimahalle için ne yapabilirim” diye düşündüm. Bana güvenen kimseyi mahcup etmemek için var gücümle çalıştım. Bugün yollarda tek başıma başım dik yürüyebiliyorsam verdiğim sözleri tuttuğum içindir” diye konuştu.

“Türkiye’nin en güçlü belediyesiyiz”

Yenimahalle’nin parmakla gösterilen bir belediye haline geldiğini ifade eden Yaşar, “Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden bugüne 10 yılda Yenimahalle’yi değiştirmek için çok çalıştık. Tüm personelimle beraber bugün Türkiye’de parmakla gösterilen bir belediye olduk. Yaptığımız tüm yatırımları belediyemizin kendi öz kaynaklarıyla yaptık. Belediye içerisine siyaset sokmadık. Kimseyi ayırmadan herkese eşit hizmet götürdük” dedi.

“Okul öncesi eğitim olmazsa olmazımızdır”

Yaşar, “Türkiye’nin bütün sorunlarının çözülmesinde en önemli olgulardan birisi olduğunu düşündüğüm okul öncesi eğitim için bir okulumuzu daha açmanın gururunu yaşıyorum. Bu tesisin yapılmasında katkısı olan Kemal Baytaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Belediye olarak bugün bu bölgede iki tane önemli tesisin açılışını yapacağız. Birisinde çocuklarımız yüksek standartlarda eğitim görecekler, diğer tesisimiz olan sağlık ocağımızda bölgemiz vatandaşları hijyenik koşullarda sağlık hizmeti alacaklar” dedi.

Bugün hayatımın en mutlu, en huzurlu günü

Kemal Baytaş ise “Yıllarca devlet hizmeti yaptım. Çalıştığım dönemlerde dişimden tırnağımdan arttırarak para biriktirdim. 2018 yılında yaptığım birikimlerimle bir hayır yapmak istedim. Fethi Yaşar Başkanımla tanıştığımda bana bu projeden bahsetti. Projeyi duyduğumda yaşadığım heyecan kelimelerle anlatılmaz. Bugün projenin açılış kurdelesini kesmek bizlere nasip oldu. İçerde çocukları görünce ne kadar doğru bir karar verdiğimi gördüm. Bugün hayatımın en mutlu, en huzurlu günü” diye konuştu.