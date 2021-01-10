Yenimahalle Belediyesi’nden kiracılarına müjdeli haber

Esnafımız zor durumda
Başkan Yaşar, esnafın pandemi nedeniyle zor günler geçirdiğine dikkat çekerek, “Pandemi şartları nedeniyle neredeyse 1 yıldır esnafımız ayakta kalmak için mücadele ediyor. Uzun yıllar esnaflık yapmış biri olarak onları çok iyi anlıyorum. Esnafımız kirasını çıkarmakta zorlanıyor. Dükkânını tam randımanlı çalıştıramıyor hatta dükkânı açmak onlar için daha çok masraflı oluyor. Esnafımıza destek olamıyoruz ama en azından belediyemiz kiracısı esnafımıza nefes aldırmak için bu kararı almayı uygun bulduk” dedi.
Sıkıntıları el birliği ile aşacağız
Yenimahalle’de ilk günden beri koronavirüs salgınıyla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini ve esnafa her türlü desteği sağladıklarını hatırlatan Yaşar, “Esnafımız pandemi sürecinde çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Ekiplerimiz düzenli olarak tüm ilçe esnafımıza kendi üretimimiz olan maske ve dezenfektanı ulaştırıyor. Bir nebze de olsa ilçe esnafımıza can suyu oluyor. Meclisimizde oy çokluğuyla almış olduğumuz karar ile belediye mülklerindeki kiracı esnafımıza destek olacağız. Aldığımız karar neticesinde belediyemize ait iş yeri, dükkan ve diğer gayrimenkullerin kira ödemelerini Ocak ayı itibariyle 6 ay süre ile ertelerken, yılın ilk 6 ayı için kiralarda yüzde 50 indirime gittik. Bu zor günleri el birliğiyle aşacağız” dedi.
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