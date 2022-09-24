Yenimahalle Belediyesi’nden kadınlara tam destek

- Reklam -

Yenimahalle Belediyesi ile İnsanca Yaşam ve Demokratik Toplum Derneği’nin (İYADER) önderliğinde başlatılan Yerel Eşitlik Eylem Planlarını Dijital İzleme Platformu Projesi’nin kapanış toplantısı Nazım Hikmet Kültür ve Kongre Merkezi’nde yapıldı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantı, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, proje ortağı olan belediyelerin üst yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleşti.

Biriz ve eşitiz

- Reklam -

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Cinsiyet Eşitliğini İzleme Derneği tarafından fonlanan projenin sunumlarla anlatıldığı toplantıda, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar katılımcılara Yenimahalle Belediyesi’nin dezavantajlı yurttaşlara yönelik yaptığı çalışmaları anlattı. Yaşar, Türk kadınının Cumhuriyet döneminde Gazi Mustafa Kemal’in öngörüsü ve üstün dehasıyla elde edilen haklarından geriye dönüş yapılmak istendiğine dikkat çekerek ,“Hala kız çocuklarını okula göndermek amacıyla kampanyalar düzenliyorsak, imam nikahlı evlilikleri resmi nikaha dönüştürmek adına belediyeler olarak organizasyonlar düzenliyorsak, her geçen gün artan kadın şiddeti ve cinayetlerine hala bir çözüm bulamamışsak ve ülke genelinde hala 100’den az sığınma evimiz bulunuyorsa bu durum pek de iç açıcı bir tabloya sahip olmadığımızı gösteriyor. Biriz ve eşitiz” dedi.

Her türlü ayrımcılığa karşıyız

Cinsiyet eşitliği projesini gönülden desteklediğini kaydeden Yaşar, “Yenimahalle Belediyesi olarak kadına karşı şiddet ve kız çocuklarına yapılan her türlü ayrımcılığa sonuna kadar karşıyız. Kadın Dostu Kentler Birlemiş Milletler Ortak Programı kapsamında yerel eşitlik eylem planı sorumlularımızın öncülüğünde toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda birçok projenin ve eğitimin altına imza atmış bir belediyeyiz. Bir toplumun kalkınması ve güçlenmesi ancak o toplumdaki tüm bireylerin birlikte hareket etmesiyle olur” diye konuştu.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da Yerel Eşitlik Eylem Planlarının toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana akımlaştırılması, toplumda kadının ve kırılgan grupların güçlendirilmesi adına çok önemli olanaklar sağladığını ifade etti.