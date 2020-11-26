Yenimahalle Belediyesi’nden kadına şiddete hayır

Yenimahalle Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Pandemi sebebiyle dar çerçevede yapılabilen etkinliler kapsamında; Demetevler’de, kadın dayanışmasının vurgulandığı grafiti çalışması yapılırken, belediye bünyesindeki kadın sığınma evi ve kadın danışma merkezi ile de şiddet mağduru kadınlara tam destek veriliyor.

Grafitili farkındalık

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddet konusunda farkındalık yaratmak için Demetevler’de ellerine boyaları alan belediye ekipleri, 90. Yıl Cumhuriyet Parkı’nda Haklı Şiddet Yoktur, Birlikte Güçlüyüz ve Yalnız Değilsiniz sloganları ile kadın dayanışmasının vurgulandığı grafiti çalışması yaptı. Aynı zamanda belediyeye ait tüm plazma ekranlarda UN WOMEN’ın 16 günlük aktivizmi kampanyasına da destek veriliyor. Yine ekranlarda şiddet gören veya görme ihtimali olan kadınların Ankara genelinde arayabilecekleri telefon numaraları yayınlanıyor.

Kadın sığınma evinde 5 yıldızlı hizmet

11 yıldır kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda örnek çalışmalara imza atan Yenimahalle Belediyesi, 2015 yılında o dönemim en nitelikli kadın sığınma evini hizmete açarak 5 yıldır şiddet mağduru kadınlara sıcak yuva sağlamaya devam ediyor. İçinde kreşi, etüt merkezi, reviri, fitness alanı, atölye alanı bulunan kadın sığınma evi, Türkiye genelinde şiddet mağduru yüzlerce kadın ve beraberindeki çocuklara nitelikli hizmet veriyor. Öte yandan, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi içinde bulunan Kadın Danışma Merkezi ise hafta içi saat 08:00-17:00 saatleri arasında 2 psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanı ile kadınlara danışmanlık hizmeti veriyor.

Ayrıca; Ankara Büyükşehir Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi işbirliğinde Kızılay’da 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü hakkında kadınlara bilgi verilirken, farkındalık yaratmak amacıyla, maske, broşür, İstanbul Sözleşmesi’nin özet sunumu, kadın bültenleri ve rozet dağıtıldı.

Şiddetin her türlüsünü reddediyoruz

Kadına şiddet konusunda Türkiye’nin sicilinin iyi olmadığını dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, “Kadına yönelik şiddet olayları maalesef her geçen gün artıyor. Şiddetin her türünü reddediyoruz. Artık bir dur demek lazım. Çağdaş bir toplum olacaksak önce kadınlarımızı sevmeliyiz, onlara hürmet etmeli ve öne çıkarmalıyız” dedi.