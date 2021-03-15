Yenimahalle Belediyesi’nden işgaliye denetimi

Sanayi ve ticari işletmelerde yapılan kaldırım ihlali, çevre ve görüntü kirliliğinin önüne geçmek için çalışma başlatan Yenimahalle Belediyesi, S.S Ankara Umum Hurdacılar Sitesi’nde denetimlerde bulundu.

Yenimahalle Belediyesi Zabıta Müdürlüğü öncülüğünde Yapı Kontrol, Kentsel Dönüşüm, Ruhsat Denetim, Temizlik İşleri, Emlak İstimlak gibi 13 ayrı müdürlük yetkililerinin katıldığı denetimlere S.S Ankara Umum Hurdacılar Sitesi Başkanı İrfan Çinkaya da eşlik etti.

Çevre ve görüntü kirliliğine son

Hurdacılar sitesi genelinde ana cadde ve sokaklarda alan işgali, çevre temizliği ve kaçak yapılaşma konusunda keşif ve denetimleri gerçekleştiren Yenimahalle Belediyesi ekipleri, otoban kenarında bulunan işletmelere de görüntü kirliliğinin ve işgalin giderilmesi konusunda gerekli uyarılarda bulundu.

Belediyede bulunan plan ve projelere göre kamuya ait arazilerinde tespit edildiği denetimlerde, hurdacılar sitesi esnafına yapılan işgallerin düzeltilmesi ve çevre düzeni için gerekli düzenlemelerin yapılması konusunda yapılması gereken işlemler etraflıca anlatıldı.

Esnafımız gereken özeni gösterecektir

Hurdacılar sitesinde yaşanan alan işgalleri sonucunda görüntü ve çevre kirliliğinin büyük sıkıntı yarattığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ekiplerimiz, hurda ve malzemeleri sokakları, ana caddeyi işgal edecek şekilde bırakan işletme sahiplerine yönelik geniş çaplı bir çalışma başlatmış durumda. Özellikle Hurdacılar Sitesi’nin otobana yakın olan kısmında büyük oranda görüntü kirliliği var. Site genelinde kısa süre içerisinde yapılan alan düzenlemesi sonrası gerekli yeşil alan ve asfaltlama işlemini gerçekleştireceğiz. Yapılan geniş çaplı çalışma sonrasında sitenin çevresi güzelleşecek. İnsanlar hijyenik ortamlar da çalışacak. Çevre kirliliği olmayacak. Amacımız hem doğayı hem de insanı korumak. Hurdacılar sitesinde başlatacağımız çalışmaya bölge esnafının da gerekli katkıyı sunacağına, çevre ve görüntü kirliliğini gidermek adına özen göstereceğine inanıyorum” dedi.