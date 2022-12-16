Yenimahalle Belediyesi şehit yakınları ve gazileri dinliyor

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Yenimahalle Belediyesi’nin ilçede ikamet eden şehit yakınları ve gaziler için kurduğu Şehit Aileleri ve Gaziler Şefliği çalışmalarına devam ediyor.

Şehit yakınları ve gazilere destek olmak, karşılaştıkları sorunlara çözüm bulmak amacıyla kurulan birim, Yenimahalle’de ikamet eden 230 şehit yakını ve 591 gaziyi tek tek arayarak görüşme gerçekleştiriyor.

“Onların hakkını asla ödeyemeyiz”

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Yenimahalle Belediyesi Başkanı Fethi Yaşar, “Gazilerimize ve şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine her zaman sahip çıktık, çıkmaya da devam edeceğiz. Kurduğumuz birimle onların sorunlarına eğiliyoruz, istek ve taleplerini ivedi bir şekilde çözmeye çalışıyoruz. Biliyorum ki bizler ne yaparsak yapalım şehit ailelerimizin acılarını dindiremeyeceğiz. Şehitlerimiz ve gazilerimiz vatan uğruna canlarını ortaya koydular. Onların hakkını asla ödeyemeyiz. Onlar sayesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyetimiz ve bu ülkemizin bölünmez bütünlüğü ilelebet yaşayacaktır” dedi.