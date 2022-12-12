Yenimahalle Belediyesi, Kalite Belgesi’ni yeniledi

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Yenimahalle, kalite sınavını başarıyla geçti

2004 yılından bu yana Kalite Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olan Yenimahalle Belediyesi, TSE yetkililerinin saha ve masa başı tetkikleri sonucunda kalite sınavından alnının akıyla çıktı.

TSE’nin her yıl yaptığı denetimlerden başarıyla geçen Yenimahalle Belediyesi, 7-8 Aralık’ta gerçekleşen Kalite Yönetim Sistemi ISO EN 9001:2015 versiyonu belge yenileme tetkiki kapsamında, Kalite Belgesi’ni bir kez daha yeniledi.

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26 müdürlük tetkikten geçti

Belediye meclis salonunda gerçekleştirilen Kalite Yönetim Sistemi Gözetim Tetkiki kapanış toplantısına, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Vekili Mehmet Kartal, Kalite Yönetim Temsilcileri ve birim müdürleri katıldı.

26 müdürlüğün tamamının incelendiği tetkiklerde, geçirdikleri gün boyunca her hangi bir sıkıntıyla karşılaşmadıklarını dile getiren TSE Kalite Yönetim Sistemi Baş Tetkikci Osman Özdemir, “Bizlere göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Fethi Başkan’ı ben çok duydum; herkes Fethi Yaşar çok çalışkan diyordu. Tanışmak bugüne nasipmiş. Gerçekten kendisi lider vasıflı, işinde çok başarılı bir insan. İki gündür burada Kalite Yönetim Sistemi ISO EN 9001:2015 versiyonu belge yenileme tetkikinde bulunduk. Denetimler sonucunda Yenimahalle Belediyesi’nin belgesini yeniledik. TSE gibi milli bir kuruluşla çalıştığınız için teşekkür ediyoruz” dedi.

“Hedefi olmayan insanın başarısı da olmaz”

Göreve geldiği günden itibaren standartlara uygun hareket ettiklerini dile getiren Başkan Yaşar ise, “Hangi işi yapıyor olursanız olun o işin standardını yakalayamazsanız başarılı olma şansınız yok. Her meslekte olduğu gibi belediyecilikte de belli standartları yasalar çerçevesinde yakalamak zorundayız. Bunu yakaladığımız zaman halkın memnuniyeti de artar. Yenimahalle’de göreve geldiğimiz günden beri bu standartları yakalamaya ve hedefimizi doğru seçmeye çalıştık. Hedefi olmayan insanın başarısı da olmaz. Yenimahalle Belediyesi çok büyük ölçüde sorunlarını çözmüş bir belediye. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu bir ilçeyi yaratmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda ISO 9001 belgesini yenilemek bizim için çok önemliydi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve iki gündür belediyemizde tetkiklerde bulunan TSE ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.