Yenimahalle Belediyesi Havuzları Kışa Hazır

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Yenimahalle Belediyesi hizmete açtığı 4 havuz ve spor kompleksi ile kışa hazır. TSE Covid 19 Güvenli Hizmet Belgesi, TSE 13811 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi Belgesi bulunan ve tüm hijyen tedbirleri alınan havuzlarda vatandaşlar kış aylarında da yüzmenin keyfini yaşayacaklar.

Her yaş grubundan Yenimahallelinin sağlıklı bir bedene sahip olabilmeleri için tüm olanakların sunulduğu havuzlar kış aylarında da hizmet etmeye devam ediyor.

Bir çok branşta da spor imkanı

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5 yıldızlı tesislerde yüzme ve fitness dışında boks, kick boks, pilates, zumba, fat burn, taekwondo, jimnastik branşlarında uzman eğitmenler tarafından çocuklar ve yetişkinler için grup dersleri de hız kesmeden devam ediyor. Sınırlı sayıda kontenjanlarla açılan kurslarla birlikte çocuklar ve yetişkinler bu kışta hem öğrenecek hem de sağlıklı kalacaklar.

Tesislerden faydalanmak veya kurslara katılmak isteyen vatandaşlar; Bülent Ecevit Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 354 52 28-29, Hacı Sabancı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 251 81 80, Prof. Dr. Mehmet Haberal Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için 343 45 40-50 ve Turgut Özakman Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi için de 566 00 03 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırıp, detaylı bilgi alabilir.