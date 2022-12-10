Yenimahalle Belediyesi araç filosu 505’e yükseldi

- Reklam -

Yenimahalle Belediyesi,araç filosuna 2 adet yeni araç daha ekledi. Yeni alınan araçlarla Yenimahalle’de ilçe halkına hizmet eden araçların sayısı 505’e yükseldi.

Araç filosunu güçlendirmeye devam eden Yenimahalle Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere; 2 adet kazıyıcı-yükleyici aracı daha filosuna dahil etti.

Kendi araçlarımızla hizmet veriyoruz

- Reklam -

Göreve geldiği günden bu yana belediyeye ait araçlar ile vatandaşa hizmet verdiklerini dile getiren Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Kiralık araçlar maliyeti yükseltiyor. Bu yüzden kendi araçlarımızla hizmet veriyoruz. Göreve geldiğimde belediyeye ait sadece 17 araç vardı. Geri kalan araçların tamamı kiralıktı. Biz de birkaç yıllık kiralama bedelini araç satın almaktan yana kullandık. Bugün geldiğimiz noktada çoğu il belediyesinin sahip olmadığı araç filosuna sahibiz. Dozerden kepçeye, kamyondan tıra, binek araçtan otobüse 505 araç ile ilçemize hizmet ediyoruz” dedi.