Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar’dan 2021 mesajı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 2020 yılının tüm dünyada ve ülkemizde sancılı geçtiğine dikkat çeken Yaşar, “2020 yılının genel olarak ülkemiz açısından iyi geçtiğini söylemek çok zor. Bu yılı Covid 19 gibi ciddi bir salgının tırmanışa geçtiği, salgın sebebiyle nice canlarımızı toprağa verdiğimiz, ekonomik sıkıntıların ve işsizliğin arttığı, kutuplaşmanın ve sevgisizliğin toplumumuza egemen olduğu bir yıl olarak hatırlayacağız. Ancak, her yeni yıl yeni bir başlangıçtır. Girmekte olduğumuz yeni yılın, bütün bu acıların son bulduğu, barış ve kardeşliğimizin tesis adına güzel adımların atıldığı, huzurun tüm milletimize sirayet edeceği ile ilgili umutlarımızın arttığı bir yıl olmasını diliyorum” dedi.

“Hepimiz evimizin önünü temizleyelim”

Ülkede barış ve huzurun tesisi adına her vatandaşa önemli görevler düştüğünün altını çizen Yaşar, “Olup biten tüm olumsuzluklar karşısında sessiz kalmak ve sadece şikayet etmek umutsuzluğu yaymak anlamına gelir. Her birimiz bu ülkenin vatandaşları olarak güzel günler adına umudumuzu korumalı ve sorumluluklarımızı yerine getirmeliyiz. Yani hepimiz nerede, ne görev yaparsak yapalım yaptığımız işi en iyi şekilde yapmaya gayret etmeli, ülkemizi ve birbirimizi sevmekten asla vazgeçmemeliyiz. Hepimiz önce evlerimizin önünü süpürmeliyiz” dedi.

2020 yılında da Yenimahalle için birçok sorunu da çözüme kavuşturduklarını belirten Yaşar, “2020 yılına veda ederken yeni hizmetler ve yeni çalışmalarla, yoğun bir şekilde geçecek 2021 yılına hazırlanıyoruz. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da Yenimahalle’yi insanların yaşamaktan mutlu olduğu modern ve gelişmiş bir ilçe yapmak için çalışacağız. Vatandaşlarımızın yaşam kalitelerini yükseltmek için uygulanacak yeni projelerle de Türkiye’de örnek gösterilecek bir ilçe olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile 2021 yılının ülkemiz, Yenimahalle’miz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını dilerim” dedi.