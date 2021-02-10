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Yenimahalle Aşevi’nden 600 bin vatandaşa sıcak yemek

Sosyal belediyeciliği merkeze alan anlayışla ihtiyaç sahibi vatandaşlara kucak açan Yenimahalle Belediyesi, pandemi boyunca vatandaşları yalnız bırakmadı. Yenimahalle’de; 2020 yılı boyunca 600 bin ilçe sakinine sıcak yemek dağıtılırken, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında da 50 bine yakın haneye gıda kolisi ulaştırıldı.

Zübeyde Hanım Onkoloji konukevi bünyesinde faaliyet gösteren Yenimahalle Aşevi’nde tencereler kaynarken bir yandan da konukevi vatandaşlara sıcak yuva olmaya devam etti. Geçtiğimiz yıl 21 bin vatandaş konukevinden faydalandı.

Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz

12 yıldır Yenimahalle’de sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinin sergilendiğini kaydeden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “YeniKartımızla, HalkKartımızla, Derman Marketimizle, konukevimizle, aşevimizle, yıllardır devam ettirdiğimiz Elele bünyesindeki yardımlarımızla, Onkoloji Hastanesi, Yenimahalle Devlet Hastanesi, metro istasyonları ve Gazi Üniversitesi bahçesinde yaptığımız sıcak çorba ikramlarımızla 7’den 70’e tüm vatandaşlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Biz Yenimahalle’de büyük bir aileyiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız için belediye imkanlarımız ölçüsünde her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz. Fazladan bir tek yurttaşımızın bile yüzünü güldürebilirsek, o gece başımızı yastığa daha rahat koyuyoruz. Tüm güçlükleri paylaşarak, el ele aşacağız” dedi.

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Etiketler: Yenimahalle AşeviYenimahalle Belediyesi
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