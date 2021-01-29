Yenimahalle alt yapıda hedefi belirledi

Yenimahalle Belediyesi 2021 yılı altyapı hedeflerini belirledi. Fen İşleri Müdürlüğü’nün belirlediği çalışma takvimine göre yıl sonuna kadar ilçe genelinde 100 bin 700 ton asfalt serimi yapılacak.

2020 yılında yaptığı alt yapı çalışmaları ile göz dolduran Yenimahalle Belediyesi, 2021 yılı için de kolları sıvadı. Alt yapı çalışmalarını titizlikle sürdüren ekipler, pandemi sürecini fırsata çevirerek çalışmalarına hız verdi. Ekipler asfalt serimi, yol açımı, hafriyat alımı, alan düzenleme, bordür onarımı, tretuvar yapımı gibi hizmetlerin yanı sıra beton, kilit taşı ve bordür üretim işlerinde de hedefe kilitlendi.

2021’de alt yapı atağı

2021 çalışma programına göre; Yenimahalle merkez sokakları ile Yenibatı Mahallesi öncelikli olmak üzere ilçe genelinde 132 bin metrekare yeni yol açımı ve 374 bin metrekare alan düzenlenmesi, 100 bin 700 ton asfalt serimi, 60 bin metrebordür ve 44 bin 350 metrekare tretuvar yapılacak.

Alt yapı çalışmalarında kullanmak üzere yapı malzemeleri üretimini de kendi santralinde kendi personelleriyle yapan Yenimahalle Belediyesi, yıl sonuna kadar 5 bin 700 metreküp beton, 60 bin metre bordür, 44 bin 350 metrekare kilit taşı üretimi hedefliyor.

Yaşar, “Alt yapıya dört mevsim önem veriyoruz”

Yenimahalle’de dört mevsim alt yapı çalışmalarına devam edildiğini belirten Başkan Yaşar, “Ekiplerimiz, ilçemizde kaldırımsız sokak, asfaltsız yol kalmaması adına aralıksız çalışıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde ekiplerimiz vatandaşlarımızın rahatı için alt yapı çalışmalarına yoğunluk veriyor. Yenimahalle’de yeni açılan yolların yanı sıra vatandaşın talep ettiği noktalarda yenileme, onarım ve asfalt serimi gibi birçok çalışmayı yürütüyoruz. 2021 yılı boyunca da yolların daha kullanışlı hale gelmesi, vatandaşların ulaşımda sıkıntı yaşamaması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.