Yenimahalle Adasokağı’nı 10 farkla geçti

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2022-2023 sezonu Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele eden Yenimahalle Belediyesi SK, Lig’in 10’uncu haftasında evinde karşılaştığı TotemcardAdasokağı SK mücadelesinden 30-20 galip ayrıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi’nde oynanan, başından sonuna kıyasıya mücadeleye sahne olan ve seyir zevkinin yüksek olduğu maça Yenimahalle’nin melekleri Reyhan, Merve, Sevdanur, Hatice, Betül, Funda ve kalede Merve yedisi ile çıktı.

Başından sonuna nefes kesen mücadele

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Maçın ilk dakikasından itibaren üstünlüğünü koruyarak bulduğu fırsatları gole çevirmeyi başaran Yenimahalle Belediyesi soyunma odasına 14-11 önde girdi. İkinci yarıda da oyunun kontrolünü elinden bırakmayan ve son dakikalarda TotemcardAdasokağıSK’nın peş peşe bulduğu gollere rağmen farkın kapanmasına izin vermeyen Yenimahalle’nin melekleri maçı 10 sayı farkla kapatarak galibiyete ulaştı.

Ebubekir Boyraz ve Ömer Turan ikilisinin yönettiği karşılaşmada Yenimahalle Belediyesine galibiyeti getiren goller; Betül (7), Yaren (6), Gülcan (5), Funda ve Açelya (3), Hatice ve Merve (2), Reyhan ve Sevdanur (1) ile geldi.

Melekler Eskişehir yolcusu

Her galibiyetin büyük önem taşıdığı Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde Yenimahalle Belediyesi, 16 Ocak 2023 tarihinde Porsuk Spor Salonu’nda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak.